Coronavirus in Nederlands rioolwater gevonden

Een 56-jarige man uit Tilburg is woensdag in een supermarkt in zijn woonplaats aangehouden omdat hij ruzie had gemaakt en een personeelslid vol in het gezicht had gespuugd.

In de winkel was tumult ontstaan nadat een vrouw, die daar met haar kind was, op korte afstand door de man was toegeschreeuwd dat ze te dicht bij haar kind liep.

Biertjes