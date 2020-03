Coronavirus en de huizenmarkt: 3 effecten

Het coronavirus en de bijbehorende maatregelen laten meer en meer hun stempel achter in onze maatschappij. Inmiddels heeft ook de huizenmarkt de gevolgen gevoeld. Rentes stijgen, huizenprijzen dalen en het aantal hypotheekaanvragen stijgt.

Als verkoper sta je voor een lastige beslissing: ga je nu wel of juist niet jouw huis te koop zetten? Waar doe je nou wijs aan? „Het coronavirus maakt zowel kopers als verkopers angstig, horen we van aangesloten makelaars”, laat Hypotheekrente.nl weten. „We merken dat de volgende 3 effecten onmiskenbaar het gevolg zijn van het coronavirus.”

1. Verschuiving in de huizenmarkt

Door het coronavirus zijn er ten eerste tijdelijk minder woningen in de verkoop. Zo liet Makelaarsvereniging NVM deze maand weten dat nu een kwart minder huizen te koop staat in verhouding tot maart 2019. Er is echter nog altijd een woningtekort in Nederland. Hierdoor zal het aanbod in de huizenmarkt niet volledig opdrogen, maar is er eerder sprake van een verschuiving. Wanneer de situatie zich stabiliseert, dan zal de woningmarkt weer aantrekken. Er vindt momenteel dus een correctie plaats van de gekte die de afgelopen jaren heerste op de huizenmarkt. Een lichtelijke daling van de huizenprijzen is hierdoor niet ondenkbaar.

2. Stijgende hypotheekrentes

Ten tweede veranderen ook de hypotheekrentes. Om grote stijgingen te voorkomen lanceerde de Europese Centrale Bank (ECB) eerder deze maand een opkoopprogramma. Echter bleek vorige week dat geldverstrekkers de druk op de economische groei doorberekenen in de rente. „Het stijgen van de rentes was te verwachten. We vermoeden dat de hypotheekrentes niet veel verder toenemen. Centrale banken zijn immers druk bezig dit kunstmatig zo laag mogelijk te houden”, stelt Hypotheekrente.nl.

3. Aflossen van de hypotheek

Tot slot is het aflossen van een hypotheek niet voor iedereen even makkelijk meer. Door de gevolgen van het coronavirus zijn er financiële moeilijkheden ontstaan. Daarom denken zowel de banken als de overheid aan oplossingen. Zo geven banken, waaronder ABN Amro, aan een tijdelijk stop te zetten op het aflossen van de hypotheek om de kwetsbare klanten te beschermen. Daarnaast heeft de overheid de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) opgezet als vervanger van de regeling Werktijdverkorting (wtv).

Ontwikkelingen volgen en creatief zijn

Wanneer je in deze tijden een huis wilt kopen of verkopen, dan zijn er momenteel een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Hypotheekrente.nl: „Via onze website merken wij dat veel mensen de veranderingen in de hypotheekrente nauwlettend volgen.” Verder wordt er binnen de huizenmarkt gezocht naar creatieve oplossingen. Zo investeren makelaars in online bezichtigingen. Op die manier worden de corona maatregelen gehandhaafd en blijft het mogelijk om een huis te kopen of verkopen.

