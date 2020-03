Coronavirus eist 19 nieuwe doden, bijna 300 besmettingen erbij

Het nieuwe coronavirus heeft tot nog toe 43 levens geëist in Nederland. In een dag tijd zijn 19 mensen overleden aan de ziekte Covid-19, die het virus veroorzaakt, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Daarmee is het de meest dodelijke dag tot dusver in Nederland wat betreft het nieuwe coronavirus. Ook qua nieuwe besmettingen is het een recorddag, het RIVM maakt melding van 292 nieuwe gevallen.

Daarmee ligt het aantal coronagevallen in totaal nu 1705, dat komt ongeveer neer op 1 op de 10.000 Nederlanders. Het aantal ziekenhuisopnamen sinds het begin van de uitbraak is toegenomen tot 314.

Infectieradar

Het RIVM lanceerde dinsdag een platform, waardoor Nederlanders kunnen helpen met het in kaart brengen van de klachten. „Mensen kunnen via infectieradar.nl meedoen. Zij geven dan eens per week door of zij in de afgelopen week koorts of andere klachten hadden. Hiermee kan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu volgen hoe gezondheidsklachten verspreid zijn over het land en hoe dit zich ontwikkelt in de tijd. De gegevens dienen als input voor wetenschappelijk onderzoek."

De Infectieradar lijkt overigens veel bezocht te worden. Tijdens onze eerste poging om hem te bezoeken kwamen we er niet doorheen.