Coronacrisis zorgt voor huilende bruiden

In het hele land hangen aanstaande bruiden huilend aan de telefoon met de ambtenaar die ze in de echt moet verbinden. Dat zegt Matrimonium, de vereniging voor trouwambtenaren.

Volgens Ilse de Zwart van Matrimonium is het crisis in de trouwwereld. „Bruiden zien hun dag niet doorgaan omdat de horeca dichtgaat. Vaak hebben mensen zo'n locatie voor de hele dag. Ze beginnen met de trouwceremonie, daarna een borrel, daarna proosten en dan feesten."

De Zwart is zelf ook trouwambtenaar en geeft aan dat huwelijken zelf wel door kunnen gaan. „Dat is een wettelijk iets. Het geeft je bepaalde rechten en dat mag je de burger niet ontnemen." Maar als een locatie dicht is, kun je daar simpelweg niet trouwen. Bruidsparen kunnen dan wel in de trouwzaal van een gemeentehuis terecht, maar sommige mensen willen dat niet.

Ook mogen er voorlopig maximaal honderd mensen bij de bruiloft zijn, terwijl bruidsparen soms meer gasten hebben. Bovendien mogen verkouden gasten de bruiloft niet bijwonen. Meerdere bruiloften zijn al uitgesteld. De Zwart zelf hoorde maandag dat een van haar stellen heeft besloten om later te trouwen. „Ze werken allebei in een ziekenhuis en zijn daar nodig", zegt ze.

Boks in de lucht

De bruiloften die wel doorgaan, worden soberder. De bruid en de bruidegom mogen elkaar zoenen „maar we feliciteren ze niet. We proosten met een glas, geven een hartje of een boks in de lucht, of raken elkaars ellebogen aan."

De trouwambtenaren zelf moeten hun manier van werken ook aanpassen. De Zwart: „In elk geval tot 6 april brengen we geen huisbezoeken voor voorgesprekken. We moeten creatief zijn. We skypen, bellen of mailen."