Corona bereikt nu zelfs afgelegen eilandstaatjes

De voorjaarseditie van het tijdschrift Playboy, die deze week uitkomt in de Verenigde Staten, is de laatste gedrukte versie van 2020. Dat schrijft topman Ben Kohn in een open brief op het online platform Medium.

In de toekomst zal het blad niet meer regelmatig als gedrukte versie verschijnen, maar komt de nadruk voor al op online te liggen. Alleen speciale edities zullen nog gedrukt worden. „Papier is hoe we zijn begonnen en papier zal altijd deel uitmaken van wie we zijn”, schrijft Kohn.

