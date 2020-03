Corendon schrapt alle reizen tot eind deze maand

Nadat president Trump donderdag een reisverbod met 26 Europese landen aankondigde vanwege het coronavirus, was er verbazing alom: waarom zit het Verenigd Koninkrijk daar niet tussen? Dat zit het nu alsnog.

Vicepresident Mike Pence - die de aanpak van het coronavirus in de VS leidt - vertelde zaterdag op een persconferentie dat de VS ook een inreisverbod instelt voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Trump heeft zijn eerdere besluit heroverwogen omdat het aantal besmettingen in de betreffende regio flink is toegenomen: in Groot-Brittannië zijn nu 1140 besmettingen vastgesteld. Het aantal coronapatiënten dat overleed is sinds vrijdag bijna verdubbeld tot 21. In Ierland testten 90 mensen positief, een persoon is overleden aan het coronavirus.

Piek nog niet in zicht