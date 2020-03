Cocaïnegebruik stijgt: ‘Het middel tegen de inkakker’

Psychiater in de verslavingszorg Bram Bakker ziet ook dat cocaïne steeds ‘normaler’ gevonden wordt. „Wat ook meespeelt is dat coke de champagne onder de drugs is. Dan ga je dus voor kwaliteit. Speed is toch meer de ‘goedkope cava’ en de losers zitten aan de GHB of ketamine.”

Toename

Volgens Rigter blijft XTC nog steeds de populairste drug, maar wordt deze gevolgd door cocaïne. „Dat is al een tijdje zo.” Ze legt uit dat het lastig is om de oorzaak achter deze stijging te kunnen noemen. „Er zijn allerlei redenen die ervoor kunnen zorgen dat een bepaalde drugs populairder wordt. Is de beschikbaarheid beter of is het imago veranderd?” Ze benadrukt dat vervolgonderzoek beter inzicht in het stijgende cocaïnegebruik moet bieden. „Het is belangrijk om dit soort trends in een vroeg stadium te signaleren en te kijken naar preventieve mogelijkheden.”

Verder onderzoek

Zelf werkt L. in een grote horecazaak waar ook tot laat wordt gestapt. „Op een gemiddelde avond zit 30 procent aan de cocaïne. Dan bedoel ik niet doorgesnoven, maar gewoon af en toe een puntje.” Want daarin zit volgens de recreatieve gebruikers nog wel verschil. Tussen verslaafd zijn en af en toe een puntje. „Cocaïne zet je weer even op scherp. Het effect is prettig. Als ik teveel gedronken heb, kan ik toch weer even door.”

Psychiater Bram Bakker herkent de toename, maar ziet dit al langere tijd gebeuren. „Dat heeft met drie factoren te maken. De verkrijgbaarheid, de acceptatie en de prestatiedruk.” Over dat laatste punt zegt Bakker: „Er is behoefte om even te ontspannen. Zelf zie ik in mijn werk dat vooral het cokegebruik onder succesvolle professionals toeneemt.”

Inkakken

Cocaïne lijkt vooral een redmiddel voor de bekende inkakker. „Je hebt meer energie en kunt langer door.”, zegt N. De 30-jarige S. herkent dit. „Daar komt de uitspraak inkakken is bijnakken vandaan”, lacht hij. Hij werkt zelf in een restaurant en vist regelmatig lege ‘envelopjes’ uit de prullenbak. Hij denkt niet dat het slechts om een toename van cocaïne gaat. „Als ik kijk naar mijn generatie zijn we vrijer geworden in het gebruik van alle vormen van drugs.” Wel beaamt hij dat cocaïne meer voorkomt dan veel mensen denken. „Ik durf te zeggen dat van mijn Facebookvrienden tien procent cocaïne gebruikt.”

Losgaan

Volgens Bakker zitten we op een doodlopende weg omtrent het cocaïne gebruik. „De acceptatie neemt toe en we blijven geld besteden aan drugsbestrijding. We gaan het niet winnen van de huidige drugsbaronnen.” Als het aan de psygiater ligt moeten we volgens hem eens goed nadenken over het coke-probleem. „Controle in kwaliteit van de drugs en vaste afgiftepunten zal de criminaliteit en mogelijke schade verminderen. De regering zou eens buiten de wettelijke beperkingen moeten kijken en op een vrije manier kijken naar oplossingen.” Bakker denkt dat het geld dat nu geïnvesteerd wordt in criminaliteitsbestrijding beter besteed kan worden. „Gebruik dat geld voor onderzoek om de gezondheidseffecten van cocaïne te minimaliseren. Zonder daar een moreel oordeel over te hebben. Mensen drinken ook een fles wijn leeg. We willen alleen niet dat ze daaraan kapot gaan.”