Canada wil geen Amerikaans leger aan de grens

Op meer plekken door het land zal de app Luscii beschikbaar komen waarmee mensen thuis kunnen controleren of ze misschien het coronavirus hebben.

Het UMC Utrecht, het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen en het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen sluiten zich aan bij het project, dat is opgezet door het OLVG in Amsterdam.

Mensen kunnen zich aanmelden via de websites van de aangesloten ziekenhuizen, waarna ze de gratis app kunnen downloaden. Ze moeten dagelijks invullen of ze last hebben van keelpijn, neusverkoudheid, kortademigheid, hoesten en wat hun temperatuur is.