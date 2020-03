Burgemeester New York smeekt om hulp bij coronacrisis

Zeg even geen corona, maar Zeg ‘ns AAA. Een van de geliefde programma’s ‘van toen’ waarbij de nostalgie regelrecht je luie bank in druipt. Vanaf nu kunnen de hele middag lang herinneringen worden opgehaald (of nieuwe gemaakt) met NPO's Heimwee TV. En je leert ook nog eens wat: een origineel synoniem voor onenightstand bijvoorbeeld, en wat alfa-apen doen om dikke maten te worden.

Ze is er even goed voor gaan zitten. Kop koffie dampend op tafel, koekje erbij. Het volume gaat omhoog bij de eerste klanken van de begintune van Zeg ‘ns AAA, net zoals ze dat vroeger altijd deed. Ze neuriet zachtjes mee. Ria Kaats uit Enschede is nu in de tachtig, maar herinnert zich de serie uit de jaren tachtig, over vrouwelijke huisarts Van der Ploeg en haar iconische huishoudelijke hulp Mien Dobbelsteen, als de dag van gisteren.