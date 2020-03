Bruins haakt af bij staatsbezoek Indonesië vanwege coronavirus

Hoe zou een Instagram-story er hebben uitgezien van een Joods meisje dat in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken zat? Dat is binnenkort te zien in de EO-serie Oorlog-stories. „Dichterbij dan de verhalen komen we nooit”, zegt actrice Isa Hoes.

De Evangelische Omroep lanceert op 14 april de dagelijkse online tienerserie Oorlog-stories via het YouTube- en Instagram-kanaal van NPO’s jongerenplatform Zapp. De serie is gebaseerd op Het Verhaal Van Edith, het oorlogsdagboek van de inmiddels 96-jarige Edith Velmans-Van Hessen, die in de Tweede Wereldoorlog uit handen van de Nazi’s wist te blijven. Actrice Claudia Kanne, die vooral bekend is van haar vertolking van het autistische meisje Jacky uit de televisieserie SpangaS, speelt de hoofdrol in Oorlog-stories. Ze kruipt in de huid kruipt van het vijftienjarige Joodse meisje Esther. „Het leukste aan acteren is verhalen vertellen en dit is nogal een verhaal”, zegt Kanne over haar casting voor de rol.

