Britten boos op woordenboek: vrouw seksistisch gedefinieerd

Nu corona in Nederland is aangekomen, tweeten reizigers over de gespannen sfeer in het ov. Kunnen we de achterdocht over een onschuldige nies doorbreken?

„Even hoesten in de trein. Boze blikken en wegdraaiende mensen. Jongens, gewoon verkouden”, tweet de één. De ander vertelt hoe hij met een lichte verkoudheid in de trein bij Tilburg zit. „Ik probeer de hele tijd niet te hoesten om paniek te voorkomen. Mevrouw in de wagon hoest vier keer stevig. Andere mevrouw kijkt verschrikt om.”Ze zijn niet de enige forenzen die angstig worden aangekeken na een onschuldige nies of hoest. Met 24 besmettingsgevallen in Nederland worden we onrustig van elkaars gezelschap in de trein. Is onze achterdocht gegrond?

Maak je weinig extra zorgen