Britse rekenkamer: brexit kostte al vijf miljard euro

Een 52-jarige Braziliaanse is tot twaalf jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens moord op haar Nederlandse vriend Johannes van Denderen. De 73-jarige Van Denderen werd in oktober 2018 gevonden in een stuk bos in de plaats Votorantim, 80 kilometer ten westen van São Paulo. Hij was vrijwel onthoofd en had steekwonden.

Bijna drie weken later werd zijn vriendin Simone de Aquino als moordverdachte aangehouden. Ze heeft volgens Braziliaanse media in februari 2019 de misdaad bekend en ze is vrijdag door een juryrechtbank veroordeeld.

Gedrogeerd