Britse prins Charles (71) besmet met coronavirus

De Zeeuwse gemeenten roepen toeristen in Duitsland en Nederland op om nu weg te blijven uit de kustprovincie.

Tijdens de coronacrisis kunnen de zorgvoorzieningen in Zeeland echt geen extra bezoekers behappen, is de boodschap. „Het in ongekend voor Zeeland om te adverteren om niet te komen. Maar het is ook een ongekende tijd waar we in terecht zijn gekomen", aldus burgemeester Rob van der Zwaag van Veere, namens de Veiligheidsregio Zeeland.

„De komst van toeristen naar Zeeland zorgt voor een druk op de zorg die onhoudbaar is. Onze zorg is al kwetsbaar en zowat alle Zeeuwen blijven nu ook in de provincie." Alleen in de gemeente Veere met 22.000 inwoners zijn al 73.000 toeristische slaapplaatsen.