Braziliaanse veroordeeld tot 12 jaar wegens moord op Nederlander

Een 52-jarige Braziliaanse is tot twaalf jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens moord op haar Nederlandse vriend Johannes van Denderen. De 73-jarige Van Denderen werd in oktober 2018 gevonden in een stuk bos in de plaats Votorantim, 80 kilometer ten westen van São Paulo. Hij was vrijwel onthoofd en had steekwonden.

Bijna drie weken later werd zijn vriendin Simone de Aquino als moordverdachte aangehouden. Ze heeft volgens Braziliaanse media in februari 2019 de misdaad bekend en ze is vrijdag door een juryrechtbank veroordeeld.

Gedrogeerd

Volgens De Aquino was Van Denderen van plan haar te verlaten voor een ander. Het slachtoffer was gedrogeerd toen hij werd doodgestoken. Toen het lichaam werd gevonden, konden de autoriteiten niet vaststellen om wie het ging. Hij werd eerst als niet-geïdentificeerde dakloze man begraven.

De Aquino bleef wonen in zijn appartement in Sorocaba en poogde via internet de schijn op te houden dat hij nog leefde. De nepboodschappen van Van Denderen zorgden voor verdenkingen, onder meer door Engelse taalfouten die hij niet zou maken. Van Denderen woonde al twintig jaar in Brazilië en werkte onder meer als leraar Engels.