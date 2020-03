Branche noemt lokaal vuurwerkverbod "heel gemakkelijk

Gemeenten die het afsteken van consumentenvuurwerk helemaal verbieden, kiezen een "heel gemakkelijke oplossing" voor onderliggende problemen met de openbare orde. Een totaalverbod is niet te handhaven en gaat bovendien ten koste van weloverwogen afspraken die de branchevereniging met de overheid maakt.

Zo reageert de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) op het besluit van de Nijmeegse gemeenteraad om het afsteken van consumentenvuurwerk totaal te verbieden. In Rotterdam geldt al zo'n verbod, terwijl een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad er ook voor is. Apeldoorn onderzoekt of een totaalverbod haalbaar is.

Woordvoerder Marcel Teunissen stelt dat de lokale totaal verboden ten koste gaan van actie die de rijksoverheid onderneemt. De overheid heeft namelijk verschillende soorten pijlen en knalvuurwerk verboden. Volgens Teunissen is er door de totaalverboden echter geen mogelijkheid om te beoordelen of de nieuwe maatregelen effect hebben.

Risico-evenement

De Nijmeegse fractie van GroenLinks noemt de jaarwisseling "het grootste risico-evenement van het jaar." Volgens de brancheorganisatie ligt dat niet aan het afsteken van siervuurwerk, maar aan groepen raddraaiers die zich misdragen. "Een vuurwerkverbod is symptoombestrijding. Dat is heel betreurenswaardig", aldus de woordvoerder van BPN.

Nijmegen wil het totaalverbod op het afsteken van consumentenvuurwerk voor 31 december van dit jaar opnemen in de algemeen plaatselijke verordening. Zodra het verbod daarin is opgenomen is elke knal en elke pijl in de stad verboden, met uitzondering van schertsvuurwerk zoals sterretjes en knaltouwtjes. Dat is volgens burgemeester Hubert Bruls makkelijker te handhaven dan vuurwerkvrije zones, die Nijmegen net als veel andere steden al kende. De branchevereniging gelooft daar niet in: "Het is in Nederland verboden om vuurwerk af te steken buiten de 8 uren rondom de jaarwisseling. En het lukt ook niet om daar de hand aan te houden."

Politiek gejojo

De BPN denkt dat vooral winkeliers in het nauw komen door de nieuwe regels. ,,In gemeente X kan de verkoop van vuurwerk verboden zijn, maar honderd meter verderop in gemeente Y kun je gewoon vuurwerk kopen." Ook politiek gejojo zoals in Den Haag gebeurde frustreert de branchevereniging.

In Den Haag stemde de VVD in met een lokaal vuurwerkverbod bij gebrek aan landelijke actie. Toen die actie er wel kwam trok de VVD zich terug en toen was D66 opeens voor. ,,Voor winkeliers is er geen peil op te trekken."