Boa's willen zo snel mogelijk verdedigingsmiddelen

De familie Meiland krijgt veel afzeggingen van gasten door de coronacrisis. In Frankrijk is bijna alles dicht en daar moet Martien nog even aan wennen. „Ik wilde van de week naar de Chinees hier in de stad. Toen zei ik ‘zullen we gaan?’, maar toen zei Maxime: 'nee het is fermé'. Het zit nog zo in mijn hoofd en het is heel raar."

Het 'wijnen' moet de kasteelheer voorlopig even op zijn chateau doen. Martien vertelt aan Shownieuws hoe de situatie op dit moment is in Frankrijk. „Het is natuurlijk crisistijd hier in Frankrijk. We kunnen het chateau niet af. Alles is dicht, alles is fermé."

