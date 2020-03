Bijenkorf sluit alle winkels vanwege corona

De enorme run op wc-papier is niet alleen een Nederlands fenomeen. Ook in de Verenigde Staten was het bilafveeggerei populair met enkele bizarre gevolgen van dien.

Dat blijkt uit een bericht op de Facebook-pagina van Newport Oregon Police Department. „Het is haast niet te geloven dat we dit moeten melden", zo begint het statement. „Maar bel niet met 911 (het Amerikaanse alarmnummer, red.) alleen omdat het wc-papier op is."

„De geschiedenis laat tal van voorbeelden zien van wat je kan gebruiken als je niet je favoriete ultrazachte naar citrusruikende tweelaags wc-papier kan vinden", zo vervolgt de politie. „Zeelui gebruikten oud touw en ankerlijnen gedrenkt in zout water."