Biden wint voorverkiezing in zwaarst getroffen staat Washington

Voormalig vicepresident Joe Biden heeft de Democratische voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Washington gewonnen. Dat zeggen diverse Amerikaanse media waaronder NBC, ABC en de New York Times. Persbureau Associated Press stelt op basis van 95 procent van het aantal uitgebrachte stemmen dat Biden 37,9 procent heeft en Bernie Sanders 36,4 procent.

Lange tijd zag het ernaar uit dat Sanders Washington naar zich toe zou trekken. Maar bij het tellen van de laatste stemmen zou blijken dat die overwegend naar de oud-vicepresident zijn gegaan. Bidens voorsprong zou inmiddels zo groot zijn dat hij door zijn naaste rivaal niet meer in te halen is.

Verder afstand

De Democraten konden vorige week dinsdag in zes staten stemmen. Biden was al tot winnaar uitgeroepen in vier van deze staten en voegt daar naar alle waarschijnlijkheid nu Washington aan toe. Sanders heeft de meeste stemmen gekregen in het kleine North Dakota. Biden neem hiermee verder afstand in de Democratische nominatierace om presidentskandidaat te worden.

Washington (6,7 miljoen inwoners) is al weken de zwaarst getroffen Amerikaanse staat als het aankomt op het coronavirus. De teller staat daar inmiddels op 48 doden, meer dan in bijvoorbeeld heel Japan en ook meer dan in Nederland en Duitsland samen. In totaal telt de VS 86 dodelijke slachtoffers, wat ook betekent dat ruim de helft van de doden uit die staat komt.