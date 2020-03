'Belgische festivals gaan deze zomer nog niet door'

Het is zeer waarschijnlijk dat grote festivals in België als Rock Werchter en Tomorrowland niet doorgaan. Dat stelt Marc van Ranst, de meest gezaghebbende viroloog van België, in een interview met de Vlaamse omroep VRT.

„Pas wanneer de piek van de coronacrisis is vastgesteld, kan er overwogen worden om de maatregelen gefaseerd terug te schroeven", legt Van Ranst uit. „Er kunnen heel wat maatregelen afgebouwd worden wanneer we de piek van de epidemie hebben gezien. Grote massamanifestaties komen helemaal op het einde van de maatregelen die we gaan terugschroeven."

Nederlandse bezoekers

Hij ziet grote festivals als Rock Werchter of Tomorrowland pas weer in september of oktober doorgaan. De muziekevenementen trekken ook altijd veel Nederlandse bezoekers.

In ons land zijn alle grote evenementen afgelast tot 1 juni. Organisatoren van grote festivals als Pinkpop, Lowlands en Down the Rabbit Hole zeiden eerder deze week ervan uit te gaan dat deze in principe doorgaan, als er geen nieuwe maatregelen worden aangekondigd.