België vanaf woensdagmiddag in 'lockdown' om coronavirus

België zal vanaf woensdag tot en met 5 april een 'lockdown' instellen die de bewegingsvrijheid van mensen zal beperken om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, meldde de Belgische televisie RTBF.

Belgen mogen dan alleen supermarkten, apotheken en banken bezoeken of voor noodgevallen naar buiten. Bijeenkomsten van mensen zijn verboden.

Fysieke activiteiten buiten zijn wel toegestaan zoals wandelen, joggen of fietsen, mits een afstand van 1,5 meter met andere mensen in acht wordt genomen. De politie zal er op toe zien dat de beperkingen worden gehandhaafd, aldus RTBF.

Niet aan de orde

In Nederland is een lockdown, in tegenstelling zoals in Frankrijk en straks ook België, niet aan de orde. De EU-leiders hebben tijdens hun videoconferentie over maatregelen in verband met het coronavirus wel afgesproken dat alle lidstaten 'minimaal op oranje' gaan, maar elk land beslist zelf of het het maatschappelijk leven tijdelijk helemaal platlegt. Nederland kiest daar nu niet voor, herhaalde premier Mark Rutte dinsdagavond.

De Franse autoriteiten maakten dinsdag melding van 27 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus, tot een totaal van 175, of een stijging van ongeveer 18 procent.

Uitbraak bedwingen

Tijdens een persconferentie zonder journalisten zei de directeur van de gezondheidsdienst, Jerome Salomon, dat het aantal besmettingsgevallen was gestegen tot 7730, tegen 6633 op maandag. Dat is een stijging van 16,5 procent in 24 uur tijd. Salomon zei dat 699 mensen in een ernstige toestand verkeren en levensondersteuning nodig hebben.

Op dinsdag is in Frankrijk de eerste dag van een 'lockdown' ingegaan, om te proberen de virusuitbraak te bedwingen. Niemand mag zonder geldige reden nog de straat op.