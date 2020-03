Bedgeheimen van Nederlanders onthuld

In het kader van World Sleep Day aanstaande vrijdag, onderzocht onderzoeksbureau iVOX of Nederlanders liever een goede nachtrust of leuke vrijpartij hebben.

Voor veel Nederlanders blijkt die keuze helemaal niet lastig. Zo blijkt uit het onderzoek in opdracht van Swiss Sense dat de meerderheid van de Nederlanders (54,2 procent) een goede nachtrust te verkiezen boven seks.

Dromen

Dat slaap belangrijk is, staat voor veel Nederlanders buiten kijf (91,3 procent). En als we slapen, dan dromen we over een val (42,7 procent) of een achtervolging (38,2 procent). Wel is het zo dat bijna 1 op de 3 Nederlanders weleens droomt over een vrijpartij met iemand die niet zijn of haar partner is (32 procent).

Als er dan romantisch gedroomd wordt, is dat meestal over mensen waar hij of zij niet mee samen is. Deze dromen gaan het vaakst over een collega, een ex-geliefde of een beroemdheid. Mannen (22.2 procent) geven vaker aan ooit romantisch over die ene collega te hebben gedroomd dan vrouwen (11,6 procent).

De stelling: liever een goede nachtrust of een vrijpartij? werd voorgelegd aan 1.000 Nederlanders. Zoals hierboven aangegeven, was meer dan de helft van de ondervraagden (54,2 procent) het eens met deze stelling. Dat was met name bij vrouwen het geval (61,4 procent) en in iets mindere mate bij mannen (47,1 procent).

Liever seks

Gekeken naar leeftijd dan valt op dat jongeren onder de 34 jaar het vaakst slapen boven seks verkiezen (60 procent). Onder de 55-plussers kiest de helft (50,9 procent) voor een goede nacht slapen in plaats van een vrijpartij.

Wie wel voor een goed potje seks kiest, in plaats van een nacht lekker slapen? Meer dan 4 op de 10 mannen (43 procent) is bereid om wat minder te slapen als daar een stomende vrijpartij tegenover staat. Bij de vrouwen is dat bijna de helft (22,3 procent). Het lijkt er dus op dat vrouwen meer gehecht zijn aan hun nachtrust dan mannen.