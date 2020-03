'Balkonserenades' als vrolijke noot voor afgesloten ouderen

Vrijwilligersorganisatie zorgt voor een vrolijk noot en een hart onder de riem met muzikale ontmoeting vanaf ‘het balkon’, of de binnenplaats van hun verzorgingstehuis.

De muzikant moest wel éven wat harder spelen, zo door het glas heen, maar de ouderen genoten er niet minder om, en de raampjes stonden ook gewoon open. Vrijdag was de pilot in Amsterdam en die is „heel goed bevallen", laat vrijwilligersorganisatie NL Cares weten. Maandag is dan ook de muzikale aftrap in een woonzorgcentrum in Den Haag. Erg belangrijk dat zulke initiatieven worden gestart, vertelt directeur Astrid Wassenaar. „Vanwege het coronavirus kunnen fysieke ontmoetingen tijdelijk niet plaatsvinden. Daarom zijn we op zoek gegaan naar andere creatieve oplossingen en het eerste initiatief is een muzikale ontmoeting op afstand.”

Wil je als muzikant ook een muzikale noot bijdragen? / Foto Facebook NL Cares

Na de maatregel van donderdag mogen woonzorginstellingen helemaal geen bezoek meer ontvangen. „Hierdoor zal de eenzaamheid die ouderen al ervaren nóg meer toenemen. Door het plotselinge sociaal isolement zullen ze zich nog meer zorgen maken en eenzaam en angstig voelen, wat tot negatieve effecten op hun gezondheid kan leiden. Daarom is het heel erg belangrijk dat we op een andere manier contact blijven maken met elkaar”, vult haar collega en projectmanager Kristel ter Bruggen aan. Muzikanten die een muzikale noot willen bij dragen, kunnen contact opnemen met NL Cares.

Frerick den Haan werkt als marketeer bij het Zuiderstrandtheater én is pianist. Hij zal maandag in Den Haag optreden. Een bijzonder optreden, zo is zijn verwachting. „Mijn publiek zal achter het raam zitten en er zit dan dus een letterlijke barrière tussen ons.” Wel even wat anders dan hij gewend is, beaamt hij, „maar ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn muziek toch mijn bijdrage kan leveren aan de ouderen die het nu hard nodig hebben.”

Het raakt hem diep. „Vooral omdat mijn eigen oma ook in een verzorgingstehuis zit. Vorige week zou ik daar nog een concert spelen, maar dat werd uit voorzorg geannuleerd.” Hij zet zijn beste tien vingers voor dus komende maandag in het Haagse woonzorgcentrum en zijn ‘corona-repertoire’ weet hij al. „De nummers die ik ga spelen, heb ik allemaal zelf geschreven. Ik zat midden in het opnameproces toen de studio dicht ging vanwege de uitbraak.” Hij hoopt zijn luisteraars, al dan niet met ‘hulpoor’, een moment van ontspanning te laten beleven. „Met mijn muziek zoek ik de verstilling op, weg van de drukte en hectiek.” En wat zou nu een heel toepasselijk nummer zijn? De bevlogen pianist denk even na. „Dan tip ik Velvet van Michiel Borstlap, een van mijn favoriete pianisten waarmee je even kunt ontsnappen uit de ellendige nieuwsstroom van dit moment.”

Digitale koffiemomenten

De komende tijd zullen meer ‘balkonserenades’ te horen zijn in verzorgingshuizen in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag. De bewoners kunnen veilig vanuit hun kamer of balkon meegenieten van eigen werk van de lokale muzikanten en meezingen met nummers van Bob Dylan, Beatles, Johnny Cash en ook Hazes. Op deze manier hopen ze niet alleen de ouderen maar ook het zorgpersoneel een hart onder de riem te steken.

Ook organiseert de organisatie ‘digitale koffiemomentjes’, waarbij je als vrijwilliger kunt video bellen met een oudere in een wooninstelling en kun je kaartjes sturen die worden verspreid onder de ouderen.