Australië, Maleisië en Colombia nemen noodmaatregelen

Steeds meer landen nemen noodmaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo hebben Australië, Maleisië en Colombia de noodtoestand afgekondigd.

Australië

Minister-president Scott Morrison van Australië heeft inwoners sterk afgeraden nog langer naar het buitenland en afgelegen gebieden te reizen. Ook zijn vanaf nu „niet-essentiële" bijeenkomsten van honderd mensen of meer in het land verboden.

Meer dan 450 Australiërs zijn besmet met het coronavirus, vijf mensen zijn gestorven aan de gevolgen van het virus. Scholen en universiteiten blijven vooralsnog open. Wel heeft het land met het uitroepen van de noodtoestand de bevoegdheid om steden en gebieden af te grendelen en mensen in quarantaine te plaatsen. De premier spreekt van een unieke situatie die zich „een keer in de honderd jaar" voordoet. Morrison verwacht dat de coronacrisis minstens zes maanden duurt.

Maleisië

In Maleisië gelden nog strengere regels. Het land heeft woensdag aangekondigd twee weken op slot te gaan. Het land sluit de grenzen, beperkt verkeer op de eigen wegen, sluit scholen en heeft „niet-essentiële bedrijven" de deuren laten sluiten. Ook zijn openbare bijeenkomsten in het hele land verboden. In Maleisië zijn ruim 650 mensen besmet geraakt.

Colombia

Ook in Colombia is de noodtoestand afgekondigd. Wat dit precies voor het land zal betekenen, wordt pas later vandaag bekendgemaakt.

Wel roept de Colombiaanse regering alle zeventigplussers op om tot 31 mei in thuisisolatie te gaan. Dit moet vrijdag om 7.00 uur (lokale tijd) ingaan. Zij mogen alleen hun huizen uit om boodschappen te doen, medicijnen te halen of naar de dokter of de bank te gaan. In Colombia zijn tot nu toe 75 mensen besmet geraakt met het COVID-19-virus. Voor zover bekend is er nog niemand overleden.