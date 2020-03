Arts Witte Huis: geen coronavirus voor Trump

Cafés, restaurants en bioscopen zijn in Frankrijk vanaf zaterdagnacht tot nader order gesloten. In Spanje gaat de noodtoestand vanaf datzelfde moment voor twee weken in.

De Franse premier Édouard Philipp maakte de maatregel, die bedoeld om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen is, zaterdag bekend. Supermarkten, apotheken, benzinestations en banken blijven open. Fransen mogen het openbaar vervoer wel blijven gebruiken, maar het advies is om dat enkel te doen als het echt nodig is.

Spanjaarden mogen alleen nog het huis uit om voedsel of medicijnen te kopen, om naar het ziekenhuis te gaan, naar hun werk te gaan, of om voor kinderen of ouderen te zorgen, liet de Spaanse premier Sánchez weten.