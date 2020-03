App voor symptomen corona in meer steden beschikbaar

Op meer plekken door het land zal een app beschikbaar komen waarmee mensen thuis kunnen controleren of ze misschien het coronavirus hebben.

Het UMC Utrecht, het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen en het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen sluiten zich aan bij het project, dat is opgezet door het OLVG in Amsterdam.

Mensen kunnen zich aanmelden via de websites van de aangesloten ziekenhuizen, waarna ze de gratis app kunnen downloaden. Ze moeten dagelijks invullen of ze last hebben van keelpijn, neusverkoudheid, kortademigheid, hoesten en wat hun temperatuur is.

Huisartsen

Een medisch team bekijkt alle binnenkomende gegevens. Als daaruit blijkt dat iemand mogelijk het coronavirus heeft, wordt binnen 24 uur contact opgenomen. Voor het merendeel van de mensen lijkt het coronavirus sterk op de ‘gewone’ griep. Om het onderscheid te kunnen maken is het dus van belang te letten op de details.

Het initiatief moet de druk op de huisartsen en spoedeisende hulp doen afnemen. Zij worden momenteel platgebeld door bezorgde mensen die zich afvragen of zij besmet zijn met het coronavirus. Alleen in Amsterdam en omgeving heeft de corona-app al tienduizenden gebruikers.