'Antihomopamflet Nashville-verklaring niet strafbaar'

Het Openbaar Ministerie oordeelde donderdag dat de zogeheten Nashville-verklaring tegen homoseksualiteit niet strafbaar is.

Volgens het OM is geen sprake van enig strafbaar feit. De Nederlandse vertaling van het pamflet was mede ondertekend door SGP-leider en Tweede Kamerlid Kees van der Staaij en riep een storm van protest op.

In de verklaring - met als ondertitel Een gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit - staat onder meer dat goede christenen homoseksualiteit altijd dienen af te wijzen. Ook wordt gesuggereerd dat genezing mogelijk is. Het pamflet werd in januari vorig jaar ondertekend door honderden protestantse predikanten en voorgangers.

Democratische rechtsstaat

Het OM oordeelt dat de verklaring valt binnen de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting, omdat die in direct verband staat met de geloofsovertuiging van de ondertekenaars. „In een democratische rechtsstaat is het van wezenlijk belang dat er veel ruimte is om uitlatingen te doen, ook als deze kunnen kwetsen of verontrusten."

Hoewel er veel klachten over de verklaring bij antidiscriminatiebureaus zijn gedaan en meerdere aangiftes, is dat niet doorslaggevend voor de beoordeling of de verklaring strafbaar was, stelt het OM.