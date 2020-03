Anne-Marie wil elke dag haar verjaardag vieren

Twee jaar na de release van haar debuutalbum Speak Your Mind is Anne-Marie terug met de vrolijke single Birthday. „Ik beschrijf hierin alles wat ik voor mijn verjaardag wil”, giechelt de zangeres.

De grote doorbraak van Anne-Marie kwam met de nummer 1-hit Rockabye, een samenwerking met Clean Bandit en Sean Paul, waarna ze nog hits scoorde met Ciao Adios, 2002 en Friends. „Het lijkt misschien alsof ik een poosje niks heb gedaan en een pauze heb genomen, maar ik heb de single 2002 net pas in andere delen van de wereld uitgebracht, dus ik heb in die landen veel opgetreden en in de tussentijd heb ik een nieuw album geschreven”, vertelt de 28-jarige Anne-Marie Nicholson uit Essex.

Gigantische verjaardagstaart

De Britse popster is in Nederland voor de promotie van haar huidige single Birthday, onder meer door middel van een verjaarsevenement in Wondr, het zogenaamde ‘instaparadijs’. In een decor van roze donuts, alcoholvrije roze drankjes, een gigantische verjaardagstaart en volop ballonnen begroet Anne-Marie persoonlijk één voor één de pakweg zeventig fans die voor het evenement zijn uitgenodigd.

„Het leek me leuk om een avond met mijn fans door te brengen”, zegt ze over het feestje, waar ze drie nummers ten gehore brengt. „Omdat ik een liedje over mijn verjaardag heb gemaakt, kan ik overal feestjes geven. Dit is het leukste wat ik ooit heb gedaan. Ik ben zo blij dat ik dit liedje gemaakt heb. Ik probeer dit het hele jaar lang te doen. Waarschijnlijk ga ik er de rest van mijn leven mee door. Met een beetje geluk kan ik ervan leven.” Voor de gelegenheid heeft ze haar blonde lokken een kleurspoeling gegeven, zoals te zien is in de bijbehorende videoclip. „Toen ik jonger was, stond ik erom bekend dat ik om de zoveel weken mijn haar verfde”, aldus Anne-Marie. „Ik ben blij met mijn blonde haren, maar ik vond het wel een beetje saai worden, dus toen ik klaar was met de werkzaamheden rondom Speak Your Mind heb ik het roze geverfd. Ik zing erover op Birthday, daarom kon niemand zeggen dat ik dat niet kon doen.”

/ Hayley Louisa Brown

Er zijn te weinig verjaardagsliedjes, vindt ze. „Ik hoorde in oktober al kerstliedjes op de radio, toen dacht ik: ‘Maar waarom hoor ik nooit een nummer over verjaardagen?’ Mijn verjaardag is mijn lievelingsdag, dus ik verbaasde me dat er zo weinig liedjes over zijn. Toen ik de studio inging, zei ik tegen iedereen daar: ‘Kom op, we gaan een verjaardagsliedje schrijven!’ Ze hadden zoiets van ‘oké’, maar ze waren er niet erg enthousiast over. Uiteindelijk hadden we er veel lol in om het nummer te maken.” Toch bleek het wel een beetje lastig om een volledige songtekst over het onderwerp te bedenken. „Daarom hebben we mijn ex-vriend er maar bij betrokken”, verzucht de zangeres. „Er is niet zoveel wat je er echt over kunt vertellen, dus we hebben mijn ex als invalshoek genomen. Hij was er dus nog steeds, irritant genoeg.”

Boos

Twee jaar geleden spraken we nog met Anne-Marie en ze vertelde dat ze toen al aan haar tweede album bezig was. „Kort nadat ik je de laatste keer sprak, heb ik het grootste gedeelte van mijn tijd in Los Angeles doorgebracht om nieuwe nummers te schrijven. Ik voelde heel erg de druk om mensen iets anders te laten horen, in plaats van nog een keer een soortgelijk album te maken. Die druk legde ik mezelf op, die kwam niet van buitenaf. Vervolgens ging ik door een rare fase waarin ik hele boze, diepzinnige liedjes maakte. Dat is een album geworden. Ik zei tegen mijn platenfirma: ‘Hier is de nieuwe plaat. Dit is de nieuwe Anne-Marie. Breng het maar uit.’ Ze hadden zoiets van: ‘We weten niet helemaal zeker of dat wel zo’n goed idee is.’ We hebben daar een paar discussies over gehad en uiteindelijk was ik het ook wel over eens dat dit niet bij me paste.”

Anne-Marie weet al wat ze met haar aankomende verjaardag, op 7 april, gaat doen. „Nadat ik Birthday had uitgebracht, bedacht ik me dat ik de laatste zes jaar niet thuis ben geweest tijdens mijn verjaardag. Dat is jammer, want mijn zus is de dag na mij jarig. Toen wij opgroeiden, vierden we onze verjaardagen altijd samen. Dit jaar gaan we dat ook weer doen.” Nu ze haar verjaardag heeft bezongen, kunnen de andere feestdagen er ook wel bij. „Ik heb er nooit over nagedacht om een kerstliedje te schrijven. Misschien moet ik maar de hele kalender afgaan: Pasen, Nieuwjaar, echtscheidingen. Het is wel heel leuk om over een ander onderwerp te schrijven dan liefdesverdriet.” Wellicht dat ze dan ook meteen een liedje voor het Songfestival kan maken. „Als ze me ervoor zouden vragen, zou ik erover nadenken”, zegt ze met een glimlach. „Vooruit, ik doe het wel.”

Anne-Marie treedt op 27 april op tijdens 538 Koningsdag in Breda.