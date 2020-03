Amy zonder Amy

De voormalige band van wijlen Amy Winehouse trekt deze week door Nederland met de show Forever Amy. Dezelfde liedjes, alleen zonder de zangeres met suikerspinkapsel die ze groot maakte.



Winehouse overleed in 2011 aan een alcoholvergiftiging, maar nummers als Valerie en Rehab horen we tot op de dag van vandaag nog steeds. Het is niet ongebruikelijk dat een band nummers blijft spelen nadat de leadzanger of -zangeres is overleden. Kijk bijvoorbeeld naar Queen. De band speelt nog steeds, alleen met Adam Lambert als zanger in plaats van Freddy Mercury. Tijdens Forever Amy zal jazz-zangeres Alba Plano de honneurs waarnemen.

Nalatenschap beschermen

Metro sprak aan de vooravond van de Nederlandse tour met bassist Dale Davis. Hij speelde jaren samen met Winehouse en de twee waren goede vrienden van elkaar. „Het voelt voor mij of ik haar nalatenschap moet beschermen, omdat ze zo’n bijzonder persoon was.”

Davis heeft goede herinneringen aan optreden in Nederland. „We hebben er heel veel zin in, want het publiek is hier altijd levendig. De laatste keer dat Amy er speelde was in 2007. We zijn een aantal jaar geleden hiermee begonnen en zien in Nederland vaak dezelfde fans bij onze optredens.”

De bassist heeft het gevoel dat de zangeres over de band waakt. „In het begin was het raar om zonder Amy op het podium te staan. Maar ze waakt over ons, ze had gewild dat wij door zouden gaan. Met onze huidige zangeres Alba zitten we weer op het niveau waar we waren toen we met Amy speelden. Alba laat het publiek zien hoe wij speelden voordat Amy overleed.”

Laatste dagen

Davis heeft Winehouse meegemaakt in haar allerlaatste dagen. „De laatste keer dat ik Amy heb gezien, was drie dagen voordat zij overleed. We waren er altijd voor elkaar. Er is echt een vriendschap ontstaan in de periode dat we samen in de band zaten.”

Zangeres Nathalie D’Alesandro is fan van de Britse zangeres en zou dan ook graag naar haar oude band gaan kijken. „ Al is het maar om van hen te genieten. Amy kun je niet laten herrijzen, maar haar muziek wel.” Zelf heeft ze enkele weken geleden ook een tribute-optreden gedaan. „Ik heb meerdere keren tegen het publiek gezegd dat Amy niet te evenaren is, want ze is 100 keer beter. Toch is het fijn om in haar huid te kruipen. Gewoon lekker meezingen, het publiek vond het te gek.”

Queen vs Winehouse

Volgens Wouter Capitain, docent populaire muziekgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, is het voor de band van Winehouse een hele uitdaging om zonder hun oorspronkelijke zangeres op te treden. „Dit is anders dan optredens van Queen, dan gaat het echt om de band. Bij Amy gaat het een stapje verder, dan gaat het nadrukkelijker om de artiest.”

Capitain zegt dat het lastig is om Winehouse en haar liedjes los van elkaar te zien. „Vanuit de perceptie van de luisteraar hoor je haar, of ze nou wel of niet aanwezig is. Haar liedjes belichamen Amy Winehouse.”

Tijdloos

Radio-dj Stephan Jacobs van 100%NL denkt dat de muziek van Winehouse tijdloos is. „Zij had een stem die in elke periode goed zou klinken. Ze had een doorleefde stem voor iemand die zo jong was. Sommige artiesten hebben een bepaald geluid, die passen altijd en overal. Het is goed dat ze weer gaan touren met haar muziek, maar je mist natuurlijk wel nieuw materiaal. Een soort vernieuwing. Maar, mede door haar overlijden, zijn de albums die ze heeft uitgebracht wel legendarisch.”