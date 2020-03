Amerikaanse supermarkt bikkelhard: hamsteraars mogen niet retourneren

Dat hele toiletpapier hamsteren is niet alleen in Nederland een ding: ook in Amerika kunnen mensen er tijdens de coronacrisis wat van en ook daar vinden velen het de grootste onzin. Eén van de supermarkten is dan ook onverbiddelijk: haal het niet in je hoofd om toiletpapier straks terug te brengen!

Klaarblijkelijk heeft de supermarkt - gevestigd in Washington D.C. - al enkele verzoeken gehad om de gehamsterde producten terug te brengen, nadat men zich realiseerde dat het wel eens overdreven veel zou zijn en een beetje extra geld ook geen extra luxe is.

Briefje op de deur

De supermarkt in kwestie, Costco, is net zo 'onsympathiek' tegen de mensen die goederen als toiletpapier hamsteren als die mensen dat zelf zijn. Op de deur hebben ze een briefje geplakt met daarop de duidelijke tekst dat toiletpapier, maar ook andere dingen als zakdoekjes en servetjes, water, rijst en desinfectiemiddel, niet mogen worden teruggebracht. Een foto van het briefje is terug te zien op TMZ. Het bericht leverde inmiddels duizenden likes.