Amerikaanse senator in quarantaine om coronavirus

De Amerikaanse senator Ted Cruz neemt het zekere voor het onzekere en heeft zichzelf in quarantaine geplaatst. Tien dagen geleden had hij contact met iemand die later het virus bleek te hebben.

Cruz had het contact met de persoon op een politieke conferentie, meldt de Republikein op Twitter.

Geen symptomen

Cruz heeft geen symptomen die bij de ziekte COVID-19 horen en hij zegt dat hij zich goed voelt. „Aangezien de ontmoeting tien dagen geleden was, de incubatietijd vijf tot zes dagen is, het een korte interactie was en ik geen ziektesymptomen heb, hebben de artsen mij verteld dat de kans klein is dat ik besmet ben."

Op de betreffende conferentie waren ook president Donald Trump en vicepresident Mike Pence aanwezig. Zij hebben naar eigen zeggen geen contact gehad met de besmette persoon.

Britten ook in quarantaine

Dichterbij huis worden ook maatregelen getroffen. Iedereen die terugkeert van Noord-Italië naar Groot-Brittannië moet veertien dagen in zelf-isolatie om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De maatregel geldt ongeacht of men symptomen van de ziekte vertoont, zei het Britse ministerie van Volksgezondheid maandag.

Degenen die terugkeren uit andere gebieden in Italië en die symptomen ontwikkelen, zijn ook geïnstrueerd om zichzelf te isoleren, zei het ministerie.

De Italiaanse regering heeft besloten dat sinds zondag niemand de regio Lombardije in of uit mag, waaronder ook Milaan. De maatregel geldt ook voor veertien provincies in vier andere regio's, waaronder de steden Venetië, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia en Rimini.

Doden in Italiaanse gevangenis

Nieuwe regels in een gevangenis in Modena hebben geleid tot zeker zes doden. Gevangenen kwamen zondag in opstand tegen deze regels om het coronavirus in te dammen. Ook gedetineerden in Napels, Frosinone en Alexandrië verzetten zich tegen de maatregelen.

Zondag probeerden zo'n zestig gevangenen te ontsnappen uit de bajes in Modena. Dat mislukte. Agenten en militairen wisten de uitbraak te voorkomen. Wel staken gedetineerden delen van de gevangenis in brand. Bij het oproer in Modena raakten twee agenten gewond. Twintig personeelsleden moesten de gevangenis noodgedwongen verlaten.

Minder vergaderingen EU in Brussel

Het aantal vergaderingen in de gebouwen van de Europese Raad in Brussel wordt teruggeschroefd. Werkgroepen van vertegenwoordigers van lidstaten om bijvoorbeeld EU-ministerraden voor te bereiden komen vanaf maandag minder vaak bijeen. Als ze wel doorgaan wordt de omvang van delegaties aan een maximum gebonden.

Verder worden bezoeken van groepen en niet-essentiële trainingen voor personeel opgeschort. De maatregelen volgen op de verspreiding van het virus in vrijwel alle EU-landen, inclusief België. Afhankelijk van de ontwikkelingen worden verdere stappen niet uitgesloten.

Vorige week bleek dat het virus is opgedoken bij een raadsmedewerker. Personeel van het raadssecretariaat wordt aangeraden interne overleggen zo veel mogelijk te beperken en voorgeschreven hygiënemaatregelen te blijven volgen.

Herdenking Holocaust afgelast

In Polen is de jaarlijkse mars voor de herdenking van de Holocaust uitgesteld, zeiden de organisatoren. Het internationale educatieve evenement brengt ieder jaar in april overlevenden en studenten van over de hele wereld naar Auschwitz-Birkenau.

„Na overleg met de gezondheidsinstanties en overheidsfunctionarissen, zijn we met een zwaar hart gedwongen het uitstel van de March of the Living in Polen aan te kondigen," zei Shmuel Rosenman, voorzitter van het evenement. Tot nu toe zijn elf gevallen van besmetting met coronavirus in Polen bevestigd.

Geen cruiseschepen in India

India laat uit voorzorg geen buitenlandse cruiseschepen meer toe, melden autoriteiten. De maatregel geldt tot zeker 31 maart. Afgelopen zaterdag werd al een cruiseschip, de MSC Lirica, geweigerd in de haven van Mangalore. Onduidelijk is of er passagiers op dat schip besmet waren.

India denkt dat het dodelijke virus zich extra makkelijk verspreidt op cruiseschepen. In februari raakten meer dan zevenhonderd mensen besmet op de Diamond Princess, een cruiseschip dat is aangemeerd in Japan. Zes passagiers stierven aan de gevolgen.

Albanië getroffen

In Albanië is voor het eerst het virus vastgesteld. Het gaat om een vader en een zoon die recentelijk zijn teruggekomen uit Italië. De twee maken het goed, volgens de autoriteiten. Zij hebben geen last van ernstige ziektesymptomen.

De afgelopen dagen is de Albanese regering begonnen met streng controleren. In Noord-Italië wonen zeker 400.000 Albanezen.

Besmettingen Zuid-Korea nemen af

Het aantal nieuwe gevallen in Zuid-Korea is juist het laagste in de afgelopen tien dagen. Het longvirus is bij 69 patiënten vastgesteld, waarmee het totale aantal op 7382 uitkomt.

De Zuid-Koreaanse autoriteiten hopen dat dit erop duidt dat de uitbraak tot stilstand komt. Zondag werden nog 367 nieuwe gevallen gemeld. Toen waarschuwde Zuid-Korea nog dat het aantal nieuwe gevallen mogelijk omhoog zou gaan.

Geen zorgen om Songfestival

Sietse Bakker, uitvoerend producent van het Eurovisiesongfestival in Rotterdam, zegt dat de organisatie het nieuws nauwlettend in de gaten houdt.

„Het is ontzettend spannend, je ziet over de hele wereld evenementen afgelast of uitgesteld worden. Wij hebben gelukkig nog een paar maanden te gaan, we hopen dat het ergste dan achter de rug is en dat de situatie dan stabiliseert", zegt Bakker.

Bryan Adams zegt concerten af

Bryan Adams heeft wel concerten afgezegd, het gaat om Noorwegen en Denemarken. Dat zegt de Canadese zanger maandag op Twitter.

„Vanwege het virus hebben de lokale overheden mijn concerten in Stavanger, Noorwegen en al mijn optredens in Denemarken volgende week gecanceld. Het spijt me heel erg", laat Bryan weten. Er wordt gekeken naar een andere datum voor de shows.