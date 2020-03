Amerikaanse familie getroffen door virus: 4 doden

Het coronavirus heeft in een Amerikaanse familie maar liefst 4 slachtoffers gemaakt. Een moeder (73) en drie van haar volwassen kinderen kregen COVID-19.

De moeder en kinderen overleden kort na elkaar. Ook zijn er nog 3 zieken. De familie is in shock en roept Amerikanen op: „Koester elke seconde en minuut die jullie samen hebben.” In Amerika zijn nu meer dan 6000 mensen besmet.

Grote familiebijeenkomst

De moeder, de 73-jarige Grace Fusco, bezocht met haar kinderen een grote familiebijeenkomst. Daarna raakte zij en drie van de kinderen besmet. Drie van de acht overlevende broers en zussen raakten ook besmet met het virus. Zij liggen momenteel in quarantaine in het ziekenhuis. Nog eens bijna 20 familieleden zitten in thuisquarantaine, zij weten nog niet of ze besmet zijn.

De jongste dode binnen het gezin is de 55-jarige lerares Rita. Zij stierf vorige week vrijdag en had geen gezondheidsproblemen. Afgelopen woensdag stierf haar broer Carmine en daarna hun moeder Grace - zij zou niet hebben geweten dat haar kinderen al aan het virus waren overleden. Een dag later stierf ook zoon Vincent.

Lang wachten

De ongeveer 20 familieleden die ook bij het feestje aanwezig waren, wachten al bijna een week op de uitslag van hun test. Aan CNN vertelt een van de familieleden dat ze in de stress zitten en noemt het een ‘ondraaglijke tragedie’. „Waarom hebben de familieleden die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen de testresultaten nog steeds niet binnen? Dit is een crisis voor de volksgezondheid.”

Inmiddels is er een inzamelingsactie opgezet om onder andere medische kosten en de kosten voor de begrafenissen te dekken. Daarmee is al meer dan een halve ton opgehaald. „Dit is een familie die altijd voor andere mensen klaarstond. Nu hebben ze ons nodig om er voor hen te zijn”, zegt de oprichter over de inzameling.