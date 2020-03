Alle namen slachtoffers MH17 voorgelezen bij proces

Bijna vierhonderd nabestaanden van de MH17-ramp worden bijgestaan door advocaten in het proces dat vandaag van start gaat. De negen advocaten zijn allemaal in de zittingszaal aanwezig.

In totaal worden er 398 nabestaanden en 244 slachtoffers vertegenwoordigd.

Rond half elf werd de zitting stilgelegd vanwege „technische problemen". De livestream zou overbelast zijn. De zitting is inmiddels hervat.

Spreekrecht

Het proces wordt uitgezonden in andere zittingszalen in het Justitieel Complex Schiphol, het perscentrum naast de rechtbank, in Nieuwegein waar veel nabestaanden samen zijn en via een livestream.

Een aantal nabestaanden zal op enig moment in het proces het woord voeren, bij de uitoefening van het spreekrecht, zei de voorzitter van de rechtbank. Volgens voorlopige cijfers zullen 49 nabestaanden het spreekrecht uitoefenen. 82 nabestaanden zullen een schriftelijke slachtofferverklaring aanleveren. 84 nabestaanden hebben een schadeclaim aangekondigd.

Tragisch verlies

De ramp met vlucht MH17 heeft enorme gevolgen voor de nabestaanden van de slachtoffers. „Het tragische verlies van zoveel mensenlevens heeft tot reacties over de hele wereld geleid", zei de voorzitter van de rechtbank bij de aanvang van de strafzaak.

Hij heette de nabestaanden, internationale waarnemers en pers welkom op het Justitieel Complex Schiphol en op andere locaties waar de zitting te volgen is. Dat er inmiddels bijna zes jaar zijn verstreken sinds het vliegtuig neerstortte, vergt volgens hem „veel geduld" van de nabestaanden.

Namen voorgelezen

De officier van justitie heeft de namen van alle 298 slachtoffers opgelezen in de rechtbank. Ze deed dat nadat ze had verteld wat het Openbaar Ministerie de vier verdachten ten laste legt. De mannen - drie Russen en een Oekraïner - worden verdacht van het neerhalen van het toestel, met de dood van alle inzittenden tot gevolg, en van de moord op alle inzittenden.

Tijdens het voorlezen van de namen, dat ruim een kwartier in beslag nam, was het muisstil in de rechtszaal. Een aantal nabestaanden is aanwezig in de zaal. De voorzitter van de rechtbank zei direct daarna dat alleen stilte en bezinning passend is.

Uitzondering

De rechtbank heeft formeel vastgesteld dat de vier verdachten in het proces over het neerhalen van vlucht MH17 niet in de rechtszaal zijn verschenen. Het proces tegen het viertal zal daarom bij zogeheten verstek plaatsvinden.

De vier zijn Oleg Poelatov (53), Sergej Doebinski (57), Igor Girkin (49) en Leonid Chartsjenko (48); de eerste drie zijn Russen, Chartsjenko is een Oekraïner.

Poelatov neemt een uitzonderingspositie in, omdat hij zich in het proces door twee Nederlandse advocaten laat vertegenwoordigen. Ook heeft hij een advocaat in Rusland. Deze heeft namens Poelatov laten weten dat hij de beschuldigingen ontkent.

Dagvaarding

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding aan hem is uitgereikt in een Russische rechtbank en dat hij dus op de hoogte is van het proces. „Hij kiest er kennelijk voor om hier vandaag niet aanwezig te zijn", aldus de voorzitter van de rechtbank.

De Nederlandse advocaten zijn gemachtigd om namens Poelatov het woord te voeren. De raadslieden kunnen daardoor een actieve verdediging voeren.

Inventarisatie

De voertaal van het proces is Nederlands, er zijn tolken die direct vertalen. Het proces is ook via een livestream te volgen. Hoe deze zaak gaat verlopen en hoe lang het gaat duren, is moeilijk te voorspellen. De eerste dagen zullen vooral „inventariserend" van karakter zijn, vertelde de voorzitter.

Vlucht MH17 werd op 17 juli 2014 boven het oosten van Oekraïne neergehaald met een vanaf de grond afgeschoten raket. Alle 298 inzittenden van het toestel kwam om het leven.