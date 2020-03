Acht nieuwe besmettingen corona, EU neemt maatregelen

Het aantal vastgestelde besmettingen met het nieuwe coronavirus in Nederland is opgelopen tot achttien.

Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn acht nieuwe gevallen gemeld. Bijna alle nieuwe personen bij wie het virus is vastgesteld, zijn ofwel in Noord-Italië geweest of zijn familie van eerder besmette mensen, aldus het instituut.

Vakantie in Italië

De woonplaats van de patiënten heeft het RIVM niet bekendgemaakt. „Het aantal gevallen loopt op. Daarmee wordt het teveel om dit van iedere patiënt afzonderlijk bekend te maken", licht een woordvoerder toe. Het instituut komt dagelijks met een nieuw overzicht van het aantal besmettingen. Wel is een van de nieuwe patiënten mogelijk een vrouw uit Helmond. Van haar werd eerder op maandag bekend dat ze het virus heeft tijdens een vakantie in het Italiaanse Lombardije.

Maasstad Ziekenhuis uit voorzorg gesloten

Ook is er van een andere patiënt bekend dat hij of zij was opgenomen in het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam. Uit voorzorg is de intensive care afdeling van dat ziekenhuis gesloten nadat duidelijk werd dat een van de patiënten besmet was met het Coronavirus. De overige afdelingen van het ziekenhuis zijn wel open. Het Maasstad ziekenhuis is na het Beatrixziekenhuis in Gorinchem het tweede ziekenhuis dat te maken krijgt met een besmette patiënt waarvan laat werd ontdekt dat ze het virus bij zich dragen.

Een van de nieuwe patiënten komt uit de gemeente Houten. Het zou kunnen dat hij het virus vorige week heeft opgelopen op een beurs in Duitsland. De man heeft geen link met andere patiënten, laat de gemeente weten.

Gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD'en) zijn bezig de contacten van de patiënten in kaart te brengen. Het is aan de GGD'en om inwoners te informeren over besmettingen in hun gebied, aldus de woordvoerder van het RIVM.

Grotere kans op verspreiding

EU-commissaris Stella Kyriakides van Volksgezondheid heeft gemeld dat het risico dat iemand besmet wordt met het nieuwe coronavirus van matig naar hoog is gegaan. Omdat de verspreiding van het virus zich snel toeneemt is er een speciaal 'coronavirusreactieteam' in het leven geroepen. Dit team moet zich gaan bezig gehouden met de gevolgen van het virus voor de verschillende sectoren en de economie in de EU.