Aantal sterfgevallen coronavirus in Nederland stijgt met 78 naar 434

In Nederland zijn er nu 434 mensen overleden aan het coronavirus. In de afgelopen 24 uur werden er 78 doden geregistreerd, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Deze mensen zijn overigens niet allemaal sinds woensdag overleden. Wanneer een patiënt overlijdt, wordt dat namelijk niet altijd direct doorgegeven aan het RIVM. Dit geldt eveneens voor het aantal ziekenhuisopnamen. Sinds het begin van de uitbraak zijn 2151 mensen opgenomen in ziekenhuizen. Dat zijn er 315 meer dan woensdag bekend was.

„Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten", zegt het RIVM. „Dit zou er mogelijk op kunnen wijzen dat de genomen maatregelen invloed krijgen op de snelheid van verspreiding van het virus. Eind deze week of begin volgende week zijn deze effecten beter te duiden."

Europa

Het aantal doden ten gevolge van het coronavirus in Europa is 14.640, op dit moment zijn meer dan 258.000 mensen positief getest op het virus. Meer dan de helft van die gevallen zijn in Italië (74.000) en Spanje (56.000), blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Europa is wereldwijd gezien de regio met het hoogste aantal gevallen. Na Europa is Azië het zwaarst getroffen. Daar hebben 101.000 mensen besmetting met het coronavirus opgelopen en zijn ruim 3600 doden te betreuren.

Wereldwijd staat het aantal besmettingen op iets meer dan 481.000 en 21.800 doden verspreid over 182 landen. De WHO denkt echter dat de werkelijke aantallen hoger zijn omdat in veel landen alleen mensen met ernstige klachten getest worden.