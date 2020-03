Aantal Nederlandse doden coronavirus gestegen met 2 naar 12

Wereldwijd wordt er momenteel veel gehamsterd in landen waar het coronavirus heerst. Vooral wc-papier is niet aan te slepen. Een magazijnmedewerker in Tilburg laat zien dat we ons voorlopig geen zorgen hoeven te maken over dat het wc-papier opraakt.

De heftruckchauffeur laat in de video die hij op Facebook plaatste zien, dat er binnenkort nog geen sprake zal zijn van een tekort aan toiletpapier. „Hamsteraars die bang zijn dat ze hun kont niet meer af kunnen vegen dit weekend...", begint de Brabander zijn video. Vervolgens is te zien hoe de man met zijn heftruck door het pakhuis rijdt. Een pakhuis tot de nok toe gevuld met wc-papier. „Ik denk dat we genoeg hebben", zegt hij lachend.