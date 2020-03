Aantal coronapatiënten op intensive care richting 500

We kijken meer tv en hebben de aloude legpuzzels uit de kast of de winkel gehaald, maar ook het boek is weer veelvuldig in onze handen of op de e-reader te vinden.

Dat komt onder meer en misschien wel vooral door de hashtag #ikleesthuis, waarmee Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) dinsdag een landelijke campagne lanceerde. Veel ‘thuiszitters’ gaan met #ikleesthuis aan de haal met allerlei kleine en grote initiatieven. Bedenkster van de hashtag is echter de succesvolle kinderboekenschrijfster Manon Sikkel, bekend van Geheim agent Oma en haar gelauwerde debuut Is Liefde Besmettelijk? Dat ze met haar eerste boek liet weten dat een besmetting niet altijd erg is, had ze zelf niet in de gaten. „Oh wat geweldig, haha. Nee, daar had ik helemaal niet bij stil gestaan”, zegt Sikkel tegen Metro.

Hoe bedacht?