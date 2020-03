Aantal coronabesmettingen Nederland gestegen naar 614

Het aantal coronabesmettingen in Nederland is donderdag gestegen naar 614 gevallen. Het aantal besmettingen steeg met 111, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het aantal doden blijft op vijf staan. Noord-Brabant heeft de meeste besmettingen (273). Van de gemelde patiënten werken er 102 in de zorg.

Het cijfer drukt alleen het aantal patiënten uit bij wie een test op het virus een positief resultaat gaf. Het werkelijke aantal besmettingen is onbekend, want lang niet iedereen die het virus vermoedelijk heeft opgelopen wordt nog getest. Zo worden gezinsleden van mensen bij wie het virus is vastgesteld in veel gevallen niet meer getest, ook niet als ze zelf klachten krijgen. Zij worden namelijk sowieso geacht thuis te blijven en hooguit naar buiten te gaan om even boodschappen te doen of de hond uit te laten.

Het advies 'blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet' volstaat inmiddels ook, zonder dat er nog een test aan te pas komt, voor mensen die in gebieden zijn geweest waar het virus heerst en vervolgens milde klachten krijgen. Daarmee bedoelt het RIVM verkoudheidsklachten en verhoging tot 38 graden. Wie meer koorts of ernstige last van de luchtwegen heeft, moet de huisarts bellen.

Ook schoolleiders hebben inmiddels hun zorgen geuit over de ontwikkeling en verspreiding van het virus. Schoolleiders willen dat alle scholen dichtgaan. „Wij vinden dat alle Nederlandse scholen gesloten moeten worden". Dat zegt voorzitter Petra van Haren van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) tegen de NOS.

Richtlijnen beperkt

„Het is ondenkbaar dat er nu nog scholen open zijn. Kijk naar Italië. Zowel in het basis- als voortgezet onderwijs moeten we verspreiding van het virus voorkomen." Volgens de schoolleiders wisselen de adviezen aan scholen nu per instantie en levert dat onduidelijkheid op.

Richtlijnen vanuit OCW zijn beperkt, schrijven ze in een persbericht. „Daarnaast wijken richtlijnen van lokale of regionale instanties daar op een aantal plekken van af. Dit geeft onvoldoende duidelijkheid voor afweging van te nemen beslissingen en gevolgen hiervan." De AVS vindt dat de overheid nu stelling moet nemen en een duidelijke richtlijn moet geven aan scholen.

Tekort aan materialen

Verder dreigt in sommige ziekenhuizen een tekort aan zorgmaterialen te ontstaan. Over het algemeen hebben de ziekenhuizen nu nog wel genoeg, maar 'tekorten aan zorgmaterialen zijn op bepaalde plekken dichtbij'. Dat zegt Wouter van der Horst van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) na berichtgeving door Hart van Nederland.

De zorgen betreffen materialen voor de verzorging en behandeling van allerlei patiënten, niet alleen mondkapjes, maar ook materialen als wondgazen, verband en schorten. Niet alle landen willen dergelijke spullen nog exporteren, zo is al gebleken.

Sommige ziekenhuizen stellen inmiddels geplande en niet spoedeisende operaties uit, bijvoorbeeld in het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam en Schiedam, het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en Bernhoven in Uden. Zo kan er capaciteit worden vrijgehouden voor coronapatiënten.

Ook kunnen de hospitalen besluiten over te gaan tot cohortverpleging, wat wel vaker voorkomt bij een toevloed aan patiënten die besmet zijn met hetzelfde micro-organisme. Ze worden dan bij elkaar verzorgd, door een vaste groep verplegend personeel die zich ook alleen tot deze patiënten beperkt.

Een geluk bij een ongeluk is dat de gewone griepepidemie die elk jaar plaatsgrijpt, dit jaar minder ingrijpend is dan andere jaren. De jaarlijkse griepepidemie heeft in het verleden vaak ook grote druk op de menskracht gezet, maar dat valt deze keer vooralsnog mee.

NU’91, beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden, praat donderdag met het ministerie VWS over het personeelstekort in de zorg, dat door het coronavirus nijpender wordt, en over het dreigende tekort aan beschermende middelen.

Gebarentolk

Rond 15.00 uur donderdagmiddag zal premier Mark Rutte een persconferentie houden. De NOS zendt die uit in een extra Journaal op NPO 1, NOS.nl, de NOS-app, Facebook en YouTube. Bij de persconferentie zal voor het eerst een gebarentolk aanwezig zijn. Dit gebeurt na veel kritiek van belangenorganisaties voor doven en slechthorenden.

Tijdens belangrijke persconferenties over het virus werd eerder geen tolk ingezet. Daar kwam veel kritiek op, omdat doven en slechthorenden zo cruciale informatie kunnen missen. Zo stond woensdag in het NOS Journaal iemand met een bord achter een verslaggever waarop stond 'Waar is de gebarentolk voor doven tijdens crisissituaties?'.

Vermoedelijk komt de premier donderdag met nieuwe maatregelen om het nieuwe coronavirus in te dammen.