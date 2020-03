Aantal besmettingen Nederland stijgt naar 128

Sinds gisteren zijn 46 nieuwe patiënten bij het RIVM gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positief geteste patiënten op 128 waarvan één patiënt is overleden.

101 mensen zijn in het buitenland besmet geraakt of zijn contacten van bevestigde patiënten. Van de nieuwe patiënten zijn er zeker vijf mensen in het ziekenhuis opgenomen. De overige mensen die besmet zijn, zitten in thuisisolatie.

Eerste coronadode in Nederland

In Nederland overleed vrijdag voor het eerst een patiënt aan het nieuwe coronavirus. Het gaat om een man van 86-jaar oud. Hij was opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam is vrijdag gestorven, meldt het RIVM. De besmettingsbron van deze patiënt is tot nu toe onbekend.

Het RIVM zegt dat hij is overleden aan de gevolgen van een infectie met het nieuwe coronavirus. Nadat duidelijk was geworden dat de patiënt de daaraan gerelateerde ziekte COVID-19 had, is hij in isolatie verzorgd.