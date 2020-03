Aantal besmettingen coronavirus flink gestegen

Het aantal mensen dat in Nederland het coronavirus heeft is sinds woensdag meer dan verdubbeld. Donderdag maakte minister Bruins van medische zorg bekend dat 82 Nederlanders nu besmet zijn met het virus. Woensdag waren er dat nog 38.

Bruins sluit niet uit dat de forste stijging een gevolg is van een inhaalslag. Zo kunnen mensen met klachten gewacht hebben voor ze zich bij de dokter meldden. Het is nog niet bekend waar in Nederland de nieuwe besmettingen plaatsvonden.

Het RIVM is niet verrast door de ,,stevige stijging." Die ,,past in het beeld'' dat het instituut ook al had zegt bruins. hij ziet de ruime verdubbeling dan ook niet als reden tot extra maatregelen.

Week geleden

Een week geleden werd de eerste Nederlander die besmet is met het coronavirus ontdekt. Sindsdien is het aantal besmettingen opgelopen naar 82. Van de meesten is bekend dat ze op reis zijn geweest naar een besmet gebied, zoals Noord-Italië, of contact hebben gehad met een besmet persoon.

Van een aantal besmette personen is niet bekend hoe ze het virus hebben opgelopen. Daar doet het RIVM momenteel onderzoek naar.