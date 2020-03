5x positief nieuws: Wuhan komt tot leven, hoop in Brabant en meer

Het positieve nieuws van donderdag 26 maart. Er is hoop in Brabant, Wuhan komt langzaam weer tot leven, de Nederlandse maatregelen lijken te werken en meer.

Pessimisme leidt tot onverschilligheid, optimisme tot daden. Daarom houdt Metronieuws je dagelijks op de hoogte van het positieve nieuws op deze in crisis verkerende wereld. Natuurlijk moet je de realiteit onder ogen zien en niet wegkijken voor het harde nieuws. Maar als je de kranten openslaat, alle nieuwssites leest en dan ’s avonds ook nog eens naar het Journaal, Op1 en Jinek kijkt, dan ga je niet bepaald met een lekker gevoel op bed.

Het positieve nieuws van 26 maart

In deze tijden snakken mensen positief nieuws, op de schaarse lichtpuntjes kun je weer voortborduren. Dit zijn de vijf nieuwsfeiten van 26 maart die hoop bieden.

1. Wuhan komt tot leven

In de Chinese regio Wuhan startte in december 2019 de uitbraak van een nieuw coronavirus dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken. Inmiddels is zo’n beetje de hele wereld erdoor platgelegd, maar in Wuhan komt het leven langzaam weer op gang. Er is een einde gemaakt aan de extreme lockdown, die op 23 januari begon. Op het Weibo, het Twitter van China, is aangekondigd dat beperkingen op verkeer van, naar en binnen de stad worden beëindigd. Mensen in de regio kunnen zich dus weer vrij bewegen. Ook is bekendgemaakt dat op 8 april een volledig einde komt aan de lockdown.

2. De maatregelen in Nederland lijken te werken

Niet te vroeg juichen en al helemaal niet onverschillig worden, maar de door de Nederlandse overheid aangekondigde maatregelen lijken hun werk te toen. Het RIVM geeft duiding: „Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Dit zou er mogelijk op kunnen wijzen dat de genomen maatregelen invloed krijgen op de snelheid van verspreiding van het virus. Eind deze week of begin volgende week zijn deze effecten beter te duiden.” Bekijk de meest actuele statistieken op de website van het RIVM.

Foto: ANP

3. Brabantse ziekenhuizen denken piek aan te kunnen

De bottleneck van de coronacrisis in ziekenhuizen is de piek van patiënten op de Intensive Care. In Brabant zijn er grote zorgen, maar er is ook positief nieuws. „We denken dat wij het hier gaan redden", zei Bart Berden in 1 op 1 op Radio 1. Berden is bestuursvoorzitter van het Tilburgse Elisabeth TweeSteden-ziekenhuis en voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg. Wel benadrukt hij dat er om de piek aan te kunnen nog altijd hulp nodig is van andere ziekenhuizen in Nederland.

Foto: Getty Images

4. Berenjacht in Nederland gaat viral

Nederland is in de ban van de berenjacht. „Het idee is dat mensen beren voor het raam zetten, zodat er voor kinderen in deze moeilijke tijd een leuk buitenspel ontstaat: ze kunnen op Berenjacht", zo schreven de mensen achter het initiatief Berenjacht in NL op Facebook. Er is inmiddels massaal gehoor gegeven aan de actie. De hashtag #berenjacht was zelfs even trending op Twitter.

Foto: Getty Images

5. Er komt een mooiere samenleving

Als het virus is overgewaaid en de wereld tot bedaren komt, zal de mensheid anders zijn. Beter. Dat zegt Erik Matser, klinisch neuropsycholoog uit Helmond. „Het is een hele grote klap die we nu allemaal te verwerken krijgen. Daardoor gaat het individualisme, het zich van de groep afkeren, van vooral veel jonge mensen veranderen. Het worden wij-denkers." Dat is nog eens positief nieuws.