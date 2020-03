5x positief nieuws: voetbal in China en schone lucht in Nederland

Het positieve nieuws van vrijdag 27 maart. Schoonste lucht sinds jaren, In China beginnen ze weer met voetbal en Elon Musk gaat beademingsapparatuur produceren.

Pessimisme leidt tot onverschilligheid, optimisme tot daden. Daarom houdt Metronieuws je dagelijks op de hoogte van het positieve nieuws op deze in crisis verkerende wereld. Natuurlijk moet je de realiteit onder ogen zien en niet wegkijken voor het harde nieuws. Maar als je de kranten openslaat, alle nieuwssites leest en dan ’s avonds ook nog eens naar het journaal, Op1 en Jinek kijkt, dan ga je niet bepaald met een lekker gevoel op bed.

Het positieve nieuws van 27 maart

In deze tijden snakken mensen positief nieuws, op de schaarse lichtpuntjes kun je weer voortborduren. Dit zijn de vijf nieuwsfeiten van 27 maart die hoop bieden.

Voetbalclubs in China hervatten trainingen

Donderdag las je al dat Wuhan langzaam weer tot leven komt. Hetzelfde geldt nu voor de Chinese voetbalclubs, die hun trainingen grotendeels weer hervatten. Volgens Guido Albers, de zaakwaarnemer van Guangzhou R&F-trainer Giovanni van Bronckhorst, gaat de competitie eind mei van start. In China worden volgens de overheid nauwelijks nog nieuwe corona-besmettingen geconstateerd.

De lucht in Nederland is veel schoner

Er is ook positief nieuws over het milieu te melden. Logisch, want er vliegen nauwelijks vliegtuigen boven ons land en de snelwegen zijn zeldzaam leeg. De luchtvervuiling is in Nederland met 20 tot 60 procent afgenomen ter vergelijking met vorig jaar. Dat meldt het KNMI op basis van metingen met het Nederlandse satellietinstrument Tropomi. Hetzelfde geldt voor de rest van Europa en China.

Musk maakt beademingsapparatuur

Techbedrijven bieden massaal hulp tijdens de coronacrisis. Zo doneerde Apple al miljoenen mondkapjes aan de Verenigde Staten en Europa. Elon Musk pakt het nog grootser aan. Hij heropent de Tesla Gigafactory in New York voor massale productie van beademingsapparatuur. „We heropenen zo snel mogelijk de Tesla Gigafactory in New York voor de productie van medische ventilatoren”, aldus Elon Musk op Twitter. „We zijn al een goed eind op weg en doen er alles aan om te helpen in deze moeilijke tijd.”

#DASLIEF

Waar Sire vorig jaar nog de aandacht legde op het huftergedrag van Nederlanders met de #Doeslief-campagne, moedigt de stichting nu de mooie initiatieven aan die ontstaan tijdens de coronacrisis heeft losgemaakt. De campagne heet #DASLIEF en het doel is om zo veel mogelijk Nederlanders een hart onder de riem te steken. Gebruik de hashtag als je een mooi initiatief tegenkomt en dat als positief nieuws wilt delen op social media.

Jongeren zetten zich in tijdens de coronacrisis

Er verschijnen nogal wat negatieve berichten in de media over jongeren en hun omgang met de coronacrisis. Er zouden schijt-aan-coronafeestjes georganiseerd worden en jongeren zouden lak hebben aan de regels. Maar je hoort nauwelijks iets over de mooie initiatieven die vanuit de minst kwetsbare groep komen. We noemen 030 Seconds, Karaoke Dushi, de Corona Podcast en Huiskamer Rave. Lees hier meer over de initiatieven en doe vooral mee.