16-jarige overlijdt paar dagen na hoestje aan corona

Er heerst bij een groep nog altijd het beeld dat enkel ouderen kunnen overlijden als gevolg van het coronavirus. Dat dat niet zo is blijkt wel uit een triest verhaal uit Frankrijk.

Een 16-jarig meisje kwam afgelopen maandag in ademnood en overleed de volgende avond in een ziekenhuis in Parijs. Ze is daarmee het eerste minderjarige slachtoffer in Frankrijk van het coronavirus.

In de krant Le Parisien deden de moeder en zus van de overleden Julie dat. Wat opvalt, is dat het allemaal razendsnel is gegaan met hun dochter en zus. „Vorige week had Julie gewoon een lichte hoest. Dat verergerde gedurende het weekend met slijm en maandag zijn we naar de huisarts gegaan."

Te veel voor haar longen

Toen bleek dat ze ademnood had, zijn ze met Julie naar het ziekenhuis gegaan, zodat ze beademing kon ontvangen. Haar longen bleken hier echter niet tegen bestand. „De artsen hebben alles gedaan wat ze konden om haar weer wakker te krijgen, maar dat was voor niets."

Er was voor de familie amper tijd om afscheid te nemen. „We hadden tijd om haar te zien, maar we moesten al snel vooruitdenken. Het protocol gaat heel erg snel. Het is ingewikkeld, maar er zou een beetje meer menselijkheid moeten zijn."

Begrafenis

Voor Julie zal er aanstaande maandag een begrafenis komen waar maximaal tien personen bij aanwezig mogen zijn.