Zorgen over 5G: 'Het wordt ons opgedrongen'

De een zit er met smartphone op te wachten, een ander maakt zich grote zorgen over de stralingsgevolgen. Waaronder Rob Verboog, wiens 'wiefie' ziek wordt van wifi.

Providers beginnen zich nu toch wel een beetje zorgen te maken nu door heel het land bezorgde burgers opstaan die het helemaal niet zien zitten: het 5G mobiel internet, wat niet alleen sneller internet betekent, maar ook een toename van straling en van antennes. We hebben er nu 18.789, zo meldt het Antennebureau op de website, en dit aantal zal de komende jaren met minstens 10 procent toenemen, wat op veel plekken tot verzet leidt. Hoewel er volgens het RIVM geen sluitend wetenschappelijk bewijs is en de straling onder de limiet lijkt te blijven, gebaseerd op de Europese ICNIRP-normen, vrezen critici gezondheidsschade.

Stroperig

In Nederland heeft alleen KPN momenteel al driehonderd aanvragen voor nieuwe masten en antennes lopen. „In veel gevallen loopt dat bijzonder traag en stroperig”, zegt CEO Joost Farwerck. T-Mobile en Vodafone zijn het met KPN eens. „Ook wij merken toenemende weerstand tegen het plaatsen van antennes”, stelt T-Mobile. „We zien dat mensen liever geen antennes in hun directe omgeving hebben.” Ruim 10 jaar geleden was er ook al 3G-weerstand. Want waar mobiele telefonie is, zijn magnetische velden en dus straling en dat klinkt voor sommige mensen niet als muziek in de oren. Eerder als oorsuizen of wat voor klachten ze dan maar ook linken aan deze straling.

Rob Verboog is een van de vele bezorgde burgers die grote vraagtekens hebben bij 5G. Hij heeft er geen goed woord voor over. „Het wordt nu op een sneaky en slinkse manier opgedrongen aan het hele Nederlandse volk, en het gros heeft nog niet eens in de gaten hoe sneaky dit gaat. De manier waarop onze regering 5G snel wil uitrollen samen met de telecom is gewoon smerig.” Een hele trits aan 5G-nadelen volgt, waaronder het ontbreken van de vrije keus. „We moeten het maar gedogen dat straks antennes op lantaarnpalen en onze daken komen en kabeltjes tegen je gevel worden gespijkerd, want dat gaat gebeuren, hoor.”

De 5G-communicatie van overheidsinstanties ervaart hij als niet echt serieus, „Bij ons in het dorp zeggen we dan: ik veeg er m’n kont mee af! De meeste ambtenaren vertellen een standaard overheidsmantra, afgekort: stom.” Het is ook nogal stom, vervolgt hij. „Nu ga je schrikken, dat beloof ik je. Want die richtlijn van de maximale hoeveelheid straling die ze hanteren, is echt belachelijk hoog. Je kunt het vergelijken met een snelheidslimiet op de A2 van 1000 km/uur. Snap je wat ik bedoel? Dat zou je natuurlijk ook nóóit overschrijden. Wij hanteren hier de allerhoogste waarde voor stralingsbelasting ter wereld.”

Verminder Electrosmog

Hij zit in een actiegroep van stralingsbewuste burgers: Verminder Electrosmog. ‘Stralen doen we liever zelf’, luidt hun credo. Vorig jaar boden ze een petitie met 24.000 handtekeningen aan en er kan nog steeds worden getekend, promoot hij. Verboog woont in Werkhoven. „met meer koeien dan mensen”, zegt hij met een grijns. Hij komt uit het bedrijfsleven en is gedurende zijn carrière op allerlei manieren met straling bezig geweest. Hij werkte onder meer voor een bedrijf in stralingswerende producten en geeft nu regelmatig lezingen bij verschillende gemeentes, die vaak tot een debat leiden. Hij gaat er altijd vol in en aan tafel bij Jinek ziet de enthousiaste en goedgebekte Verboog helemaal zitten, „ik ga graag de discussie aan.”

‘Wiefie’ Wally

„Een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel”, geeft hij als antwoord op de vraag waarom hij zich hier toch zo druk over maakt en er zich zo voor inzet. En zijn vrouw Wally. Zijn stem wordt wat zachter als hij over haar praat. „Ze is topfit, totdat je haar in de straling zet. Ze is hoog-sensitief en kan bijvoorbeeld in de wachtkamer bij de tandarts precies voelen wie een iPhone heeft, want die heeft de sterkste straling.” Al vermijdt ze die plekken liever, net zoals winkels met wifi. Ook hun huis is zo goed als stralingsvrij, „ik bel ook bijna altijd met de vaste lijn en alles wat ik op de computer of telefoon doe, doe ik niét draadloos.” Wifi staat voor zijn ‘wiefie’ gelijk aan ‘het trekken van de gezichtspieren, het gevoel van een band om haar hoofd, piepende oren, een verhoogde bloeddruk van 220 naar 240 en hartritmestoornissen’. Lichamelijke malaise dus. „Mijn vrouw heeft ook altijd haar eigen bedrijf gehad, ze is niet knettergek ofzo, ze is alleen wel erg gevoelig.” Artsen hier reageren wisselend op de stralingskwestie, terwijl het in andere landen veel serieuzer wordt genomen. Hij noemt de oproep in wetenschappelijk en gerenommeerd tijdschrift The Lancet als voorbeeld. „Alle artsen en specialisten zouden het probleem van de vervuiling van elektro magnetische velden serieus moeten nemen, schreven ze onlangs.”

Slimme domme meter

Wat hij ten slotte nog graag wil meegeven, is dat mensen met klachten die ze niet kunnen thuisbrengen en waar ook hun arts geen raad mee weet, eens op hun website van Verminder Electrosmog of die van Eerlijk over Straling moeten kijken. Hij verwacht meerdere aha-belevingen, „Straling kan echt meer met je doen dan je zou denken.” Staan ook tips op trouwens. Dump die slimme meter bijvoorbeeld, „deze domme meter verbruikt zelf energie en geeft ongewild ook nog eens een flinke dosis ongezonde straling af in de woning.”

Over 5G

5G staat voor de vijfde generatie mobiele communicatie. Op dit moment wordt 5G getest op verschillende plekken in Nederland. 5G gaat gebruik maken van nieuwe en bestaande zendmasten. 5G betekent niet sneller internet, maar het wordt ook gebruikt voor medische en logistieke toepassingen, waarbij vertraging een zaak van leven en dood kan zijn. Bij opereren op afstand met robothanden en met zelfrijdende auto’s bijvoorbeeld.