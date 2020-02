Zomers vertrek Ziyech lijkt aanstaande na Chelsea-bod van 45 miljoen

Dat Hakim Ziyech aan zijn laatste seizoen in de Johan Cruijff-ArenA bezig was, zal voor weinigen een verrassing zijn.

Woensdag werd bekend dat Chelsea een mondeling akkoord heeft bereikt met de Amsterdammers over een afkoopsom van zijn contract. Voor het bedrag van 45 miljoen euro mag de 26-jarige rechtsbuiten gaan onderhandelen met The Blues over een aanstelling voor komend seizoen.

Sensationele smaakmaker

Chelsea-manager Frank Lampard liet weten erg blij te zijn met de naderende overstap. De Britse grootmacht liet doorschemeren dat zij al langere tijd gecharmeerd waren van de spelmaker die het hen in de poulefase van de Champions League knap lastig maakte. Ze kregen het echter niet voor elkaar om Ziyech al tijdens de winterstop te mogen verwelkomen op Stamford Bridge. Ajax zou naar verluidt niet willen meewerken aan een winters vertrek van een van hun sleutelspelers.

De landskampioen verliest hiermee een van zijn grote smaakmakers die ook tijdens het zeer memorabele Champions League-seizoen van vorig jaar grote indruk maakte. Het was voor de Marrokaans international uit Dronten altijd een grote droom om voor een Europese topclub te uit te komen. Ziyech kwam tot nu toe 159 keer in actie bij de landskampioen, maakte in totaal 38 doelpunten en kan 59 assists op zijn naam schrijven.

Toch zullen de meesten hem herinneren als een van de dragende krachten in wedstrijden tegen grote clubs. Ziyech was op zijn allerbeste wanneer hij in de Champions League aantrad tegen clubs als Bayern München, Juventus en Real Madrid. Ook in de traumatische tweeluik tegen Tottenham Hotspur in de halve finale was hij goud waard toen hij de 0-2 tussen de touwen schoot. Helaas voor Ajax was het destijds niet genoeg voor een plek in de finale.

Een fikse teleurstelling na de wedstrijd tegen Tottenham /ANP

Van Oranje naar Marokko

In 2016 werd de aanvallende flankspeler voor 11 miljoen overgenomen van FC Twente dat het geld op dat moment hard nodig had. Ziyech speelde twee succesvolle seizoenen bij Tukkers die hem twee jaar eerder kochten van zijn jeugdclub SC Heerenveen. Hoewel Ziyech in het verleden voor meerdere Nederlandse jeugdelftallen uitkwam, koos hij in 2015 toch voor het Marrokkaanse elftal nadat hij niet voor Oranje werd geselecteerd. Tot dusver speelde hij 34 interlands in het shirt van Marokko en scoorde in totaal 14 keer.

Het nieuws zal ook bij SC Heerenveen en FC Twente met een glimlach zijn ontvangen. De Friezen, waar Ziyech tot van zijn 13e tot zijn 21ste speelde, hebben recht een solidariteitsbijdrage van iets meer dan 4 miljoen indien de transfer van 45 miljoen met succes is afgerond. Hiermee heeft SC Heerenveen tot nu toe al 7,1 miljoen verdiend aan hun succesvolle jeugdspeler.

Ook de Tukkers hebben recht een deel van de opbrengst vanwege een opleidingsvergoeding, dit gaat om een bedrag van vier ton. Daarnaast is er bij de transfer naar Ajax ook een bedrag afgesproken indien Ziyech met winst verkocht wordt. Hiervan is niet bekend om hoeveel het precies gaat.

Ziyech in het shirt van het Marokkaans elftal /ANP

Recordtransfer voor buitenlandse speler

Omdat Ajax akkoord is gegaan met het bod van 45 miljoen euro, kunnen ook andere kapers op de kust die hetzelfde bedrag bieden de speler een overeenkomst aanbieden. De kans hierop lijkt vrij klein gezien de timing van dit bod buiten de transferperiode om. Zeker aan het einde van zo’n periode zijn clubs geneigd om sneller knopen door te hakken en meer risico te nemen.

Indien de transfer met de afkoopsom van 45 miljoen euro definitief rond is, dan wordt de Marrokaans-Nederlandse Ziyech de duurste buitenlandse speler die van een Eredivisieclub vertrekt naar het buitenland. Dit record staat op nu nog op de naam van de Colombiaanse verdediger Davidson Sánchez die in 2017 voor 40 miljoen van Ajax naar Tottenham Hotspur vertrok.

De Amsterdammers cashen de afgelopen jaren behoorlijk met meerdere recordtransfers. Ziyech zou met dit vertrek namelijk ook direct na Matthijs de Ligt (85 miljoen) en Frenkie de Jong (75 miljoen) de derde meest waardevolle speler ooit worden in de geschiedenis van de Eredivisie.