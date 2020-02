Zo trotseert Nederland storm Ciara

Storm Ciara was zondagavond iets voor 19.00 uur aan de kust op het hoogtepunt met zeer zware windstoten van meer dan 120 kilometer per uur. Hoe trotseert Nederland deze heftige storm?

Volgens Weeronline worden de heftige windstoten veroorzaakt door de storm in combinatie met een zware buienlijn en het KNMI heeft vanwege de zware windstoten code oranje afgegeven.

Ciara, de eerste storm die Nederland aandoet en een naam heeft gekregen, heeft vooral aan de kust voor extreme weersomstandigheden gezorgd. Maar in het hele land hebben mensen er last van.

Dak van flatgebouw gewaaid

Het scheelt dat het zondag is en dat veel mensen thuis kunnen blijven, maar alsnog delen mensen op Twitter en Instagram de schade die storm Ciara tot nu toe al heeft aangericht. In Groningen belandde zondagmiddag een grote boom op een rijdende auto. „Wonder boven wonder bleef de bestuurster ongedeerd", schrijft bijvoorbeeld iemand op Twitter. Anderen delen foto's van schuttingen en stoplichten die kapot zijn gegaan door de hevige windstoten en in Emmeloord is zelfs een compleet dak van een flatgebouw gewaaid.

Maar je hebt natuurlijk altijd een paar echte diehards die de hevige storm durven te trotseren, zoals deze kitesurfer in Zandvoort.

Veiligheid voorop

Aangezien ANWB iedereen adviseert om binnen te blijven, laten veel Nederlanders hun avondeten deze zondag thuisbezorgen. Maar dat betekent dat de bezorgers natuurlijk wél de weg op moeten. Sommige afhaalrestaurants laten daarom via social media al weten dat het de bezorgtijd wat langer kan zijn vanwege de storm.

Soms geven ze zelfs aan helemaal niet meer thuis te bezorgen. Zo twittert Thuisbezorgd dat zij al hun eigen bezorgers niet op pad sturen in verband met de weersomstandigheden. „De veiligheid van onze medewerkers staat altijd op eerste prioriteit", laat het bedrijf weten. Thuisbezorgd heeft zo'n 2000 medewerkers in dienst.

Grote drukte

Ook bij pizzeria De Haven in Tilburg hebben ze extra voorzorgsmaatregelen getroffen vanwege de weersomstandigheden. „Normaal bezorgen we bijna alles met de fiets, maar vandaag gaan we met de auto. Dat is een stuk veiliger en prima te doen", legt een bezorger van de pizzeria uit. „Daarnaast hebben we wat extra bezorgers ingezet vanwege de drukte."

Sushi restaurant Sunakku in Oosterhout deelt op Facebook een bericht waarin ze uitleggen dat als mensen eten willen bestellen, ze rekening mogen houden met een extra bezorgtijd van anderhalf uur. Volgens hen is afhalen dan ook de beste optie. „Als de situatie steeds erger wordt, dan gaan we direct sluiten."