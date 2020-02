Zo bereken je de kosten van een autoverzekering

Een autoverzekering afsluiten is in Nederland verplicht als je de eigenaar bent van een auto. Hoe bereken je die en waar moet je op letten?

In ons land is het verplicht om minimaal een WA-verzekering te hebben, al is het aan te raden om een WA beperkt casco of een Allrisk-verzekering af te sluiten. Hiermee ben je namelijk niet alleen verzekerd voor de schade die je veroorzaakt aan anderen, wat wel het geval is bij de WA.

WA beperkt casco

Bij een WA beperkt casco-dekking ben je dus al verzekerd voor veel meer dingen. Zo ben je dan ook verzekerd tegen diefstal, ruitschade en schade door brand of natuurrampen. Maar, je bent dan alsnog niet verzekerd voor de eigen schade door een aanrijding. Als je wilt dat de kosten hiervoor ook gedekt zijn door de verzekering dan kun je beter kiezen voor de Allrisk-optie. Hierbij ben je dus verzekerd tegen in principe alles, wat je natuurlijk ook terugziet aan de kosten van de verzekering. Allrisk kost dan ook het meeste, terwijl WA het goedkoopste is. De WA beperkt casco dekking zit hier dan tussenin.

Effect op de premie

Om te berekenen hoeveel je moet betalen voor de autoverzekering is de dekking dan ook hartstikke belangrijk. Dit zal namelijk een groot effect hebben op de hoogte van de premie. Een autoverzekering berekenen zal overigens niet alleen gedaan worden op basis van de dekking. Zo zullen de verzekeraars ook andere vragen stellen zodat ze het risico in kunnen schatten. Hierbij spelen meerdere factoren een rol, zoals het aantal kilometers dat je per jaar in je auto rijdt. Hoe meer kilometers je maakt in het voertuig, hoe groter het risico is voor de verzekeraar. Als de auto tevens zakelijk gebruikt wordt dan zal het risico verder toenemen aldus de aanbieder van de verzekering. Bovendien zijn niet alle verzekeraars bereid om een zakelijke auto te verzekeren.

Keuze maken

Nadat je alle mogelijke autoverzekeringen hebt berekend en vergeleken moet je een keuze gaan maken. Hierna kun je de verzekering afsluiten. Bij de meeste opties moet je eenmalig 13,36 euro betalen. Dit zijn de poliskosten. Natuurlijk moet je ook maandelijks of jaarlijks de premie van de autoverzekering betalen.

