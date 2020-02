Zeehond duikt na lange zwemtocht door de Rijn op in Duitsland

In Nederland zijn we de aanwezigheid van zeehonden wel gewend, zeker in kustgebieden laten de dieren zich vaak zien. Toch is dit voor de inwoners van de Duitse stad Klefeld, zo'n 20 kilometer ten oosten van Venlo een heel ander verhaal.

De Duitsers keken raar op toen er in de Rijn maandag ineens een zeehondenkoppie boven het wateroppervlak van de Rijn uitstak.

Verdwaalde zwemmer

Het dier is waarschijnlijk afkomstig uit de Noordzee en via Nederland landinwaarts getrokken. Hoewel zeehonden normaal gesproken niet in zoet water voorkomen, maken ze soms wel eens uitstapje landinwaarts via een rivier. Toch is 270 kilometer verderop zoals in dit geval wel behoorlijk ver uit de richting. In de Duitse media wordt de opmerkelijke badgast dan ook lyrisch ontvangen.

„Het is zeldzaam dat een zeehond zo ver landinwaarts komt, maar niet helemaal ongebruikelijk," vertelt directeur Jochen Reiter van de Aquazoo van Düsseldorf die sensatiezoekers tot kalmte maant. „Het laatste wat een zeehond kan gebruiken op dit moment is ramptoerisme."

Die heeft er een behoorlijke zwemtocht opzitten /Wikimedia Commons

Met rust laten

„Als we hem met rust laten is er niets aan de hand. Omdat er in de rivier ook genoeg vissen zwemmen, zal hij niet verhongeren. Ingrijpen is niet nodig, zeehonden zijn slim genoeg om hun weg naar huis op eigen gelegenheid terug te vinden," vertelt de directeur aan RP Online.

Volgens Reiter gaat het uitstapje van de zeehond niet langer dan een midweek duren. Vermoedelijk is hij over enkele dagen weer terug in de Noordzee via een lange terugreis door de Rijn in ons land.

Mocht het dier ook in Nederland de kop opsteken dan geldt hetzelfde advies als voor onze oosterburen. Gewoon met rust laten, hij vindt zijn weg naar huis zelf wel.