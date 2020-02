YouTube is jarig (15) en sterker dan ooit

YouTube mag vrijdag vijftien kaarsjes uitblazen. Het groot is het videoplatform nu en hoe is het in de loop der tijd veranderd?

Jelmer Wind (36) helpt met 5PM mediabedrijven en grote merken met het behalen van successen op YouTube. Hij richtte het bedrijf in 2018 met drie ex-collega’s van van RTL Nederland op, omdat zij zagen dat geen enkel bureau puur in YouTube was gespecialiseerd.

Onderzoek in 2008

De Amsterdammer deed in 2008 al onderzoek naar het platform voor de scriptie van zijn marketingstudie. „Maar heel eerlijk gezegd deed ik er weinig mee. Bij RTL ging in 2012 zakelijk met YouTube aan de gang en een privékijker ben ik sinds een jaar of drie. Sinds een partij als Ziggo Sport voetbalsamenvattingen uploadt.”

Als Wind YouTube als deskundige fileert en hoe eigenaar Google er voor zorgt wat jij krijgt voorgeschoteld, dan ziet hij blokken. „Ooit was het een platform voor katten- en babyfilmpjes. De term clickbait komt daar vandaan. Rond 2012 gingen mediapartijen aandacht aan YouTube besteden, waarna het algoritme werd omgezet van aantallen clicks naar aantallen kijkminuten. Dat veranderde het maken van content totaal en zorgde voor de komst van de influencers van deze wereld. Die maakten vlogs van wel twintig of dertig minuten om meer geld te verdienen.”

YouTube-expert Jelmer Wind.

Zo’n twee jaar geleden was de laatste omslag. Wind: „Na de views en de kijkminuten gaat het nu om quality watchtime. Google heeft als het ware een kwaliteitsmeter voor hoe lang jij kijkt, waarnaar, wanneer je reacties plaatst of een duimpje geeft.”

Het nieuwe tv-kijken

De expert vindt de gang van zaken logisch: „YouTube wil het nieuwe tv kijken worden en heeft daarom een hoge kwaliteit content nodig. Dat zorgt voor advertentie-inkomsten en vergroot de concurrentie met tv-zenders en streamingdiensten.” YouTube is bovendien van een entertainmentplatform veranderd in een educatief platform. Wind: „Entertainment is nu reden twee om te kijken, terwijl uitlegfilmpjes als ‘hoe isoleer ik mijn kruipruimte’ of ‘hoe verf ik mijn muur’ het meest worden gezocht. De doelgroep is daarmee in de loop der jaren verouderd en verbreed.”

Zeshonderd uur video per minuut

Ondertussen gooit uiteraard jan en allemaal YouTube vol met ‘van alles’. „Zeshonderd uur video per minuut”, zegt Wind zonder blikken of blozen. „YouTube is de afgelopen tijd sterker dan ooit. Het sterkst als het gaat om video on demand en achter Google ook al de tweede zoekmachine. Een paar jaar geleden werden er nog verliezen geboekt, afgelopen jaar een dikke winst (13,5 miljard euro, red.).”

Klapt zijn bedrijf 5PM in elkaar als YouTube ooit mocht instorten? Wind: „Volgens mij is de vraagstelling dan of video ooit nog instort. Of Google. Ach, zou kunnen. Alles kan, maar ik denk het nog even niet.”

‘Me at the Zoo’

YouTube werd op 14 februari 2005 gelanceerd door Steve Chen, Chad Hurley en Jawed Karim, alle drie werkzaam bij PayPal. De eerste video werd op 23 april 2005 geüpload, door Karim. Me at the Zoo toont hem 18 seconden lang voor een olifantenruimte in een dierentuin, een filmpje van niks zou je nu zeggen. De kijkersteller stond gistermiddag op 84.916.504. Google nam YouTube na anderhalf jaar al over voor 1,65 miljard dollar.