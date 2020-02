Woninginbraak fors probleem in Amsterdam, wat te doen?

In de afgelopen drie maanden zijn er in Amsterdam circa 300 woninginbraken gepleegd. Dit blijkt uit de cijfers die door de Nederlandse politie getoond wordt in een map genaamd Misdaad in Kaart.

Deze kaart krijgt elke dag een update waardoor het beeld zo goed als actueel is. Hierdoor geeft Misdaad in Kaart een duidelijk overzicht van het aantal woninginbraken in ons land en in dit geval de hoofdstad in het bijzonder.

De Nederlandse politie en de overheid willen het aantal inbraken naar beneden brengen. Hierom vind je op de site politie.nl verscheidene tips waarmee je een woninginbraak kunt voorkomen. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat het langer duurt voordat de inbrekers binnenkomen, waardoor ze de poging tot diefstal hopelijk opgeven. Ook kan in de tussentijd de politie gealarmeerd worden. Het wordt door de politie aangeraden om bij een verdachte situatie altijd 112 te bellen.

Een lichtje laten branden

Dit is nog maar één van de vele tips die je toe kunt passen om de kans op een woninginbraak te verkleinen. Zo is het aanbevolen om als je ’s avonds of ’s nachts niet thuis bent één of meerdere lamp(en) aan te laten. Dit zorgt ervoor dat het voor de inbrekers eruitziet alsof iemand wel thuis is, terwijl dit dus niet het geval is. Hiervoor zou je een automatische schakelaar kunnen instellen. Dit is met name verstandig als je op vakantie gaat. Daarnaast is het ook een goed idee om al jouw kostbare bezittingen uit het zicht te leggen. Denk hierbij aan apparatuur zoals een iPad of een laptop.

Speciale sloten

Als jouw woning een schuifpui heeft dan is het verstandig om hiervoor een speciale slot aan te schaffen die geschikt is voor zo’n schuifpui. Een schuifpui is namelijk extra gevoelig voor inbraken. Zo’n speciaal en geschikt slot kan geplaatst worden door slotenmaker Amsterdam. Ook kan een erkende slotenmaker helpen bij het veiliger maken van de sloten op de deuren en ramen in jouw huis. Inbrekers proberen namelijk regelmatig via deze sloten een woning binnen te treden. Ze gebruiken bijvoorbeeld een pasje om een deur te openen. Dit heet flipperen en wordt gebruikt door met het pasje de dagschoot in te drukken en te openen.

(Dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van Metro)