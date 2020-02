Wetenschappers schrijven brief aan overheid Australië

Meer dan 270 wetenschappers hebben een open brief aan de Australische overheid ondertekend. Ze dringen in de brief aan op actie tegen de klimaatverandering.

De brief is verstuurd op de eerste dag in 2020 dat het Australische parlement bij elkaar komt om zich te beraden over de bosbrandencrisis. De wetenschappers met expertise op het gebied van klimaat, brand en meteorology dringen erop aan om de uitstoot van het land te verkleinen.

Rookgordijn

„De dikke, verstikkende rook deze zomer is niets vergeleken bij het politieke rookgordijn dat in Australië wordt opgehouden", schrijft klimaatwetenschapper Katrin Meissner van de Universiteit van NSW volgens ABC News. De toename in het aantal branden is volgens de wetenschappers slechts een onderdeel van „een dodelijke formule" die laat zien dat klimaatveranderingen sterke invloed heeft op de wereld. Zo zien ze bijvoorbeeld dat hittegolven langer zijn.

Klimaatwetenschapper Nerilie Abram van de Australian National University zegt dat de brief een gevolg is van het dodelijke bosbrandenseizoen dit jaar. „Wetenschappers hebben beleidsmakers al decennia lang gewaarschuwd dat klimaatverandering de branden erger zou maken. Deze waarschuwingen zijn genegeerd", zegt Abram.

Meer kritiek

Ook Oxfam heeft kritiek op de Australische regering. Volgens de organisatie moet Australië leren van de branden van 2019. „Ondanks het wetenschappelijk bewijs en het extreme weer, heeft de overheid nog steeds niet de verbanden gelegd en actie ondernomen om de problemen bij de bron aan te pakken", zegt Oxfam-directeur Lyn Morgain. Ze zegt dat Australië de uitstoot drastisch moet verminderen en verder moet kijken dat fossiele brandstoffen. Volgens haar zou Australië een goed voorbeeld kunnen zijn voor de rest van de wereld.